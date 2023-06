Polska przegrała przed TSUE. Chodzi o wymiar sprawiedliwości

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 19, ust. 1, akapit 2 Traktatu o UE - ogłosił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odnosząc się do polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym, w kontekście m.in. postępowań dyscyplinarnych sędziów. Jednocześnie wstrzymano naliczanie kar za niezastosowanie się do tzw. środków tymczasowych. TSUE przypomniał też, że w Unii Europejskiej to wspólnotowe prawo ma pierwszeństwo przed krajowym.

Zdjęcie TSUE podjął decyzje ws. polskiego wymiaru sprawiedliwości / ARNE IMMANUEL BANSCHDPA dpa Picture-Alliance / AFP