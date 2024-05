Awantura w Sejmie. "W kłamstwie jesteście mistrzami"

Budka stwierdził, że "kiedy rząd Donalda Tuska skutecznie walczył z importem węgla ze wschodu, przeprowadzono prowokację, w którą zamieszane były rosyjskie służby, a z której skorzystał późniejszy rząd". - Słynna afera taśmowa nie była niczym innym, tylko zemstą właśnie za to, że w 2015 r. doprowadziliśmy do ograniczenia importu węgla ze wschodu poniżej 5 mln ton - ocenił. Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość "uzależniło Polskę od surowców ze wschodu".

Z kolei odnosząc się do wymiaru sprawiedliwości stwierdził, że prezydent Rosji Władimir Putin "byłby z dumny z takich wzorców, które próbowano wprowadzić w Polsce". - Przypomnę, że jeden z czołowych niszczycieli polskiego wymiaru sprawiedliwości okazał się prawdopodobnie białoruskim i ruskim agentem, który teraz zwiał za granicę, na polecenie ówczesnych władz niszczył niezależnych polskich sędziów - odniósł się do sprawy Tomasza Szmydta.

Rosyjskie wpływy. Tomasz Siemoniak zaapelował do polityków PiS

Przypomniał, że wspomniany płk Gaj przyznał się do " wykradania informacji z MON ". - Nie został za to rozliczony - mówił. Siemoniak stwierdził, że płk Gaj pracował w KPRM u boku byłego szefa KPRM Michała Dworczyka i byłego premiera Mateusza Morawieckiego . W związku z tym minister zapowiedział, że Macierewicz i Dworczyk zostaną rozliczeni przez komisję ds. wpływów rosyjskich .

- W interesie waszego środowiska jest to, żebyście się oczyścili z takich ludzi jak Macierewicz - podkreślił, zwracając się bezpośrednio do posłów PiS.

Rosyjskie wpływy. Robert Kropiwnicki: W kłamstwie jesteście mistrzami

Wiceszef aktywów państwowych Robert Kropiwnicki odniósł się do wspomnianego wcześniej przez Borysa Budkę tematu surowców. Przekazał, że PiS w 2019 roku sprowadził z Polski do Rosji 10 mln węgla. - To są fakty - robiliście interesy z Ruskimi, i to non stop, non stop - podkreślił.