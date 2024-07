" Ksiądz Michał O. ma postawione zarzuty przywłaszczenia milionów z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości " - to pierwsze zdanie, które pada w najnowszym spocie PO. Wypowiedź zestawiona jest ze śmiechem Zbigniewa Ziobry podczas jego ostatniego wystąpienia w Sejmie w listopadzie 2023 r.

Głos z offu twierdzi, że opozycja opowiada "bajki o torturach". Zestawia to z wypowiedzią adwokata zatrzymanego księdza, mecenasa Krzysztofa Wąsowskiego. Podczas transmitowanego spotkania w warszawskiej kawiarni Agere Contra w połowie czerwca Wąsowski mówił, że personel zakładu karnego na warszawskim Służewie robi "fantastyczną robotę" i "samo dobro". Spot wieńczy poseł Roman Giertych , który zwraca się wprost do Jarosława Kaczyńskiego: Jarku, niewinni nie mają się czego bać.

Spot PO o zatrzymanym księdzu. W sieci wrze

Po publikacji spotu sieć zalała fala komentarzy. Dominują te, w których rządzącym zarzuca się polityczny charakter sprawy. "Mam nadzieję, że (zatrzymany - red.) was za to pozwie", "szczucie i propaganda" - czytamy.

Ksiądz Michał Olszewski zatrzymany. Adwokat zabiera głos

"Dla mnie nie ulega wątpliwości, że Służba Więzienna w areszcie gdzie przebywa ks. Michał Olszewski SCJ wykonuje 'fantastyczną robotę' ... a zarzuty stosowania tortur przecież nie jej dotyczyły... Owe 'bajki' o torturach stosowanych od dnia zatrzymania ks. Michała do jego osadzenia w areszcie, postanowił sprawdzić z urzędu Rzecznik Praw Obywatelskich ... po bardzo jednoznacznym świadectwie zarówno ks. Michała i późniejszych sygnałach od zaaresztowanych urzędniczek" - napisał Wąsowski w serwisie X.

Sprawa księdza Olszewskiego. Pojawiają się oskarżenia wobec służb

Ksiądz Michał Olszewski trafił do aresztu w kwietniu w związku z zarzutami związanymi z przekroczeniem uprawnień, poświadczeniem nieprawdy i wyrządzeniem szkody majątkowej. W czerwcu usłyszał dwa nowe zarzuty z art. 299 Kodeksu karnego - w sprawie prania brudnych pieniędzy.

Duchowny jest prezesem Fundacji "Profeto", która była beneficjentem środków z Funduszu Sprawiedliwości. Według Prokuratury Krajowej ksiądz i podejrzane w sprawie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości doprowadziły do udzielenia wsparcia finansowego fundacji, mimo że ta nie spełniała warunków formalnych i merytorycznych do uzyskania dotacji. Zatrzymany nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów.