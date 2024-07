Kancelaria Senatu zapłaci fotografowi

"Strony zgodnie ustalają, że Kancelaria Senatu zapłaci na rzecz (nazwisko pracownika do wiadomości redakcji - red.) zadośćuczynienie w kwocie 50 tys. zł wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu tj. od dnia 11 października 2022 r. do dnia zawarcia ugody oraz z kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 2,7 tys. zł (...) w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o umorzeniu postępowania" - czytamy w paragrafie pierwszym podpisanej ugody.

- Cieszy to, że proces zakończył się przed składaniem zeznań przez mojego klienta, ponieważ nie będzie musiał wracać do traumy, której doznał - powiedział Interii mec. Michał Rosa , pełnomocnik fotografa. - Mój mocodawca poprzez zawartą ugodę może mieć poczucie tryumfu. Podziwiam go za odwagę - dodał.

Jak Senat bronił się przed oskarżeniami

Większość członków gremium uznało, że nie doszło do mobbingu z dwóch powodów: po pierwsze, stan zdrowia pracownika skarżącego się na nieprawidłowości uległ poprawie, bo dzięki przełożonym został "odseparowany" od wicedyrektor CIS. Po drugie, nawet jeśli były nieprawidłowości, to trwały za krótko.

W podsumowaniu swoich prac gremium jasno stwierdziło, że praca z Anną Godzwon podczas wyjazdu służbowego doprowadziła poszkodowanego pracownika do wizyty w szpitalu. Co więcej, nie mógł on wykonywać nawet prostych czynności ze względu na stan emocjonalny, który wywołała u niego współpraca z panią wicedyrektor. Efekt? Fotograf zdecydował się zgłosić sprawę do sądu pracy i prokuratury.