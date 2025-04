Leśnicy z nadleśnictwa Nidzica (woj. warmińsko-mazurskie) odkryli przed tygodniem, że w lesie koło Napierek w gminie Janowiec Kościelny ktoś wyrzucił prawie 500 martwych kur. Niedaleko tego miejsca znaleźli kolejne 230 sztuk, umieszczone w workach. O sprawie powiadomili policję i służby weterynaryjne. Pobrano próbki do badań, padłe ptaki uprzątnięto i zabrano do utylizacji, miejsca ich znalezienia zdezynfekowano.

W sprawie wywiezienia do lasu ok. 700 martwych kur policja z Nidzicy prowadzi na razie czynności wyjaśniające. Potwierdzenie obecności wirusa grypy ptaków ma znaczenie dla kwalifikacji prawnej czynu. Może zostać on potraktowany jako przestępstwo, a nie wykroczenie polegające na zaśmiecaniu lasu. Za takie przestępstwo - zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.