- Amerykanie nie wycofują się, tylko przemieszczają swoje oddziały z Jasionki do zachodniej Polski , gdzie mają od dawien dawna przygotowane miejsca do tego, by być normalnie zakwaterowanym i w końcu zacząć się szkolić - mówi Interii gen. Jarosław Kraszewski.

- Amerykanie kochają, by żołnierz dzień w dzień się szkolił. Ile można bawić się w firmę ochroniarską? Amerykanie zauważyli, że od 1,5 roku ich żołnierze się nie szkolą, więc stąd zmiana. Chcą zacząć proces odtwarzania zdolności i gotowości ich żołnierzy. Proszę zwrócić uwagę, że pilot, który przez jakiś czas nie lata, nie wsiada od razu za stery samolotu. Musi najpierw przejść procedurę odtworzeniową. Tak samo jest z żołnierzem. Do tego wszystkiego trzeba zgrać na nowo jednostkę - ocenia gen. Kraszewski.

- Ta decyzja została przez USA uzgodniona z Sojuszem, uzgodniona z Polską, a na to miejsce przychodzą inni. Amerykanie za długo byli w Jasionce, nie dziwię się Pentagonowi , że podjął procesy negocjacyjne z Sojuszem i z Polską, bo w to miejsce wchodzą inni - dodaje gen. Kraszewski.

"Inni" to wojska norweskie, brytyjskie, niemieckie i polskie, a także z innych krajów. To one będą teraz odpowiedzialne za ochronę baz w Jasionce. Jak przekonuje gen. Kraszewski, wtorkowa decyzja nie oznacza też, że w jakikolwiek sposób zmieni się amerykańskie zaangażowanie we wsparcie Ukrainy.