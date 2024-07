W liście, który trafił do opinii publicznej, ksiądz miał skarżyć się na ciężkie warunki , w jakich jest przetrzymywany. "Usłyszałem, że nie ma ani kolacji, ani wody. Ubłagałem pół butelki wody z kranu, przyniesionej w butelce" - padło w korespondencji powstałej na podstawie relacji duchownego.

Ks. Michał Olszewski w areszcie. Służba więzienna o "całkowicie nieprawdziwych informacjach"

Służba Więzienna , w odpowiedzi medialne informacje o złym traktowaniu księdza Olszewskiego w areszcie , wydała w poniedziałek oświadczenie. Doniesienia te nazwała "nieprawdziwymi", użyła też stwierdzenia "rzekome tortury stosowane przez funkcjonariuszy wobec niektórych osób tymczasowo aresztowanych". "Informujemy, że są to informacje całkowicie nieprawdziwe" - czytamy.

Wspomniany komunikat skomentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski . "Doceniamy rolę opozycji w zwracaniu uwagi na błędy czy niedopatrzenia władzy, ale nie powinny to być konfabulacje typu torturowanie księdza czy europosłów, rzekome obniżanie wydatków obronnych albo znęcanie się nad żołnierzami" - przekazał na platformie X.

Ks. Michał Olszewski. RPO chce wyjaśnień od policji i ABW

Również w poniedziałek rzecznik praw obywatelskich zapowiedział, że poprosi szefa ABW i komendanta stołecznego policji o wyjaśnienia ws. doniesień o sposobie traktowania ks. Olszewskiego . W komunikacie biura RPO stwierdzono, że medialne doniesienia "dają podstawy do przypuszczenia" na temat możliwych nieprawidłowościach podczas zatrzymania.

Zastępca RPO Wojciech Brzozowski w piśmie do komendanta stołecznego policji Dariusza Walichnowskiego zauważył, że według przesłanek zatrzymany nie dostał "ani jednego posiłku, a wodę podano tylko raz, za pomocą używanej wcześniej plastikowej butelki". "Miał również zostać przez długi okres pozbawiony dostępu do urządzeń sanitarnych, a do spania otrzymać jedynie dwa brudne koce bez materaca ani poduszki" - uściślił.