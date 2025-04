Miliony dla fundacji powiązanej z o. Rydzykiem. PZU zawiadomił prokuraturę

PZU złożyło zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - poinformowała we wtorek spółka. Chodzi o wypłatę nienależnego odszkodowania fundacji powiązanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem Lux Veritatis. Zarząd PZU uważa, że doszło przy tym do działania na szkodę spółki. Nie podano jednak żadnych szczegółów.