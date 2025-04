Amerykańskie wojska w Polsce. Zdecydowana deklaracja wicepremiera

Wcześniej dowództwo armii USA w Europie i Afryce ogłosiło planową relokację amerykańskiego personelu i sprzętu wojskowego z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce do innych miejsc w Polsce .

"Jasionka pod kierownictwem Polski i krajów NATO będzie nadal wykorzystywana do pomocy militarnej Ukrainie "- podkreślono w komunikacie.

- Nie wiem, czy to jest w tym momencie realizowane - zaznaczył Duda.

- Samą sprawę przejęcia odpowiedzialności za kwestie bezpieczeństwa portu lotniczego w Rzeszowie, jego zabezpieczenia, znam - oświadczył. Prezydent dodał, że była to kwestia omawiana na "poziomie sojuszniczym" .

"Decyzja USA to nie sensacja, ani redukcja zaangażowania w Polsce. Plan przeniesienia części sił US z Jasionki do innej lokalizacji był znany z wyprzedzeniem. Mówił o tym Andrzej Duda podczas wizyty w Tallinie. Apeluję o odpowiedzialność. Nie nakręcajmy emocji, ani paniki. Strach gra na naszą niekorzyść" - przekonywał później w sieci doradca prezydenta Stanisław Żaryn.