"Europę czeka powolna agonia". Niepokojący raport przeszedł bez echa

We wrześniu zrobił to, w dodatku na zamówienie Komisji Europejskiej , "Super Mario" Draghi - były szef Europejskiego Banku Centralnego , który kiedyś zatopił rządy Silvio Berlusconiego i sam stanął na czele włoskiego rządu. Nie uzdrowił tamtejszej gospodarki, ale przynajmniej Rzym nie poszedł w ślady Aten. Wnioski z jego raportu są niczym z antycznej tragedii: albo odbudujemy naszą gospodarkę, albo czeka nas los Kartaginy, czyli powolna agonia .

Raport Mario Draghiego. Sto lat za Chinami

Przeregulowanie to tylko część problemu. Brakuje też odwagi (i pieniędzy) do inwestowania tam, gdzie można dużo stracić albo można też rozbić bank.

Europejski kij i amerykańska marchewka

- Trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie do USA, Europa nie dysponuje własnymi złożami, które by pozwalały zasilać nasz system energetyczny. Już z tej perspektywy, że tych surowców po prostu nie mamy, trudno o cenową rywalizację z Amerykanami w krótkim terminie - mówi Interii ekspert.

UE pod tym względem mogłaby inspirować się np. Stanami Zjednoczonymi, gdzie w mniejszy sposób reguluje się sposób realizacji celu klimatycznego. Ważniejsze jest to, że ma on być po prostu osiągnięty - przekonuje Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Ekologicznego.

Unia Europejska. Zielony Ład w nowym opakowaniu

W nieoficjalnych rozmowach urzędnicy Komisji Europejskiej przyznają (choć publicznie nikt nie tego nie powie, bo byłoby to przyznaniem się do błędu), że Bruksela chce poluzować Zielony Ład. Wynik czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyniki europejskich firm dały wiele do myślenia pracującym przy rondzie Schumana w Brukseli technokratom.