- W województwie opolskim mamy zarejestrowanych blisko 140 tys. sztuk bydła w 3,9 tys. stad. Do tego należy doliczyć blisko 347 tys. świń, około 3 tys. owiec i 1,8 tys. kóz. Biorąc pod uwagę to, że pojawienie się pryszczycy w stadzie oznacza jego likwidację, oraz łatwość, z jaką przenosi się ta choroba, zagrożenie jest bardzo duże. Co więcej, likwidacja stad bydła mlecznego to ryzyko także dla lokalnych mleczarni, które z dnia na dzień mogą zostać pozbawione surowca do produkcji swoich wyrobów - wylicza Kampa.