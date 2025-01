"Odbyliśmy otwartą dyskusję na temat sytuacji energetycznej i szerszych implikacji zakończenia tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę. (...) W tym kontekście uzgodniliśmy utworzenie Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla " - czytamy we wspólnym oświadczeniu po spotkaniu.

W skład grupy wejdą przedstawiciele Słowacji i Komisji Europejskiej. Fico chce, by w rozmowach uczestniczyła też Ukraina , czego nie potwierdziła KE.

Gaz z Rosji. Słowacja grozi Ukrainie odcięciem pomocy

- Jeżeli nie dojdzie do kontynuowania tranzytu gazu przez Ukrainę , będzie to tylko wynik twardogłowego podejścia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - zaznaczył Fico po spotkaniu. Rozmowę z komisarzem określił jako "konstruktywną".

- Chcę rozwiązać problem strat na 1,5 mld euro (500 mln euro opłat za tranzyt gazu i 1 mld euro w wyższych cenach gazu), którymi niewdzięczny prezydent Ukrainy obarczył Słowację. (...) Jutro wyjeżdżam do Brukseli na spotkanie z unijnym komisarzem, by obudzić go ze snu - tłumaczył Robert Fico w nagraniu opublikowanym w środę wieczorem na portalu Facebook. Fico zaznaczył w nim również, że "strona rosyjska była zawsze solidnym dostawcą energii".