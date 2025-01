Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Brytyjski "The Economist", z którego pochodzi poniższy artykuł, ukazuje się nieprzerwanie od 1843 r. i należy do najpopularniejszych na świecie magazynów poświęconych tematyce politycznej i biznesowej. Ma opinię jednego z bardziej wpływowych tytułów prasowych na świecie. Tygodnik od samego początku niezmiennie trzyma się liberalnego kursu.

Trwa " trzeźwy styczeń ". Po ekscesach okresu świątecznego wszystko wskazuje na to, że prawie jedna trzecia Amerykanów zrezygnuje w tym miesiącu z alkoholu lub przynajmniej ograniczy jego spożycie. Wielu zaoszczędzi pieniądze, niektórzy schudną, ale coraz więcej osób nadal będzie pić swój ulubiony trunek - lub przynajmniej coś w tym kształcie.

Abstynenci i osoby "sober curious" (ang. "ciekawi trzeźwości"; osoby praktykujące okresową abstynencję) nie są już ograniczeni do napojów gazowanych, soków owocowych czy zwykłej szklanki wody. Rynek alkoholu bezalkoholowego - w tym piwa, wina i napojów spirytusowych - ma się wręcz kwitnąco.

Globalna sprzedaż trunków "zero procent" w 2023 r. wyniosła prawie 20 mld dolarów (prawie 82 mld złotych), czyli dwukrotnie więcej niż pięć lat wcześniej - wynika z najnowszych danych firmy badawczej Euromonitor. Oznacza to, że w ubiegłym roku rynek napojów bezalkoholowych wzrósł o około 20 proc., w porównaniu z 8 proc. w przypadku napojów alkoholowych. Czy to dopiero początek?