Apel Scholza do szefowej Komisji Europejskiej. "Istnieje pilna potrzeba"

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz napisał list do szefowej Komisji Europejskiej. Polityk wezwał w nim Ursulę von der Leyen do ograniczenia biurokracji oraz wsparcia przemysłu motoryzacyjnego i metalurgicznego - podaje "Sueddeutsche Zeitung". Scholz chce również wprowadzania "dodatkowych zachęt do zakupu" samochodów elektrycznych.