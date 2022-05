Dzień Matki to święto, którego historia sięga starożytności. Ówcześni Grecy czy Rzymianie składali hołd matkom-boginiom, które były symbolem płodności i urodzaju. Zwyczaj - zakazany po przyjęciu chrześcijaństwa przez Rzym - powrócił w XVII-wiecznej Anglii. W następnym stuleciu odrodził się do w USA, a następnie pojawił w kolejnych państwach.

Tylko Polska obchodzi Dzień Matki 26 maja. Jak jest w innych krajach?

W II Rzeczpospolitej mamy otrzymywały życzenia w różne dni, zależnie od roku - najczęściej w którąś niedzielę maja. Obecnie Polska jest wyjątkiem na mapie świata, bo tylko ona świętuje Dzień Matki 26 maja.

Niektóre państwa obchodzą go 8 marca, razem z Dniem Kobiet. Są to m.in. Rosja, Maroko, Serbia, Bułgaria, Białoruś, Albania, Armenia czy Bośnia i Hercegowina. Z kolei 21 marca - początek kalendarzowej wiosny - jest Dniem Matki przykładowo w Izraelu, Palestynie, Syrii, Iraku, Egipcie oraz Libii.

Słoweńcy składają życzenia swoim mamom 25 marca, a Brytyjczycy oraz Irlandczycy - w czwartą niedzielę wielkiego postu. Swój ruchomy termin mają też Węgrzy, Litwini, Portugalczycy, Rumunii oraz Hiszpanie. Oni Dzień Matki świętują w pierwszą niedzielę maja.

Tydzień później - w drugą majową niedzielę, która w 2022 roku wypada 8 maja - święto poświęcone mamom ma kilkadziesiąt krajów. Wśród nich znajdziemy Niemcy, Japonię, Ukrainę, Islandię, Indie, Włochy, Estonię, Brazylię, Belgię, Peru, Finlandię, Grecję, Niderlandy, Czechy, Kubę, Australię czy Nową Zelandię.

Nieoczywisty termin Dnia Matki we Francji

Skomplikowany system, kiedy przypada Dzień Matki, mają Francuzi. Z reguły jest to ostatnia niedziela maja, ale świętowanie przesuwa się na pierwszą niedzielę czerwca, gdy pierwotny termin jest "rezerwowany" na Zesłanie Ducha Świętego.

Rosja i Białoruś obchodzą Dzień Matki podwójnie - nie tylko 8 marca. Obywatele pierwszego z tych państw składają życzenia również w ostatnią niedzielę listopada, a mieszkający w Mińsku czy Grodnie - 14 października.

Dzień Matki w Ukrainie 8 maja. Wołodymyr Zełenski: Każda z was dokonała wielkiego wyczynu

Najwcześniej w roku Dzień Matki przypada w Norwegii - jest to druga niedziela lutego. Natomiast najpóźniej, bo 22 grudnia, świętują mamy mieszkające w Indonezji.

W tym roku to święto przypada w Ukrainie w niedzielę 8 maja. Z tej okazji prezydent Wołodymyr Zełenski złożył życzenia. "To wyjątkowy Dzień Matki. Jest spalony wojną, ale nadal z ciepłym sercem, wewnętrzną siłą, wiarą i heroizmem ukraińskich matek. Każda z was dokonała wielkiego wyczynu, dla dobra swoich dzieci i Ukrainy" - napisał przywódca na Facebooku.