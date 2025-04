Prawie 6 600 zł z ZUS. Świadczenie pobiera garstka

Agnieszka Boreczek

Tylko kilka tysięcy osób w Polsce pobiera świadczenie honorowe. To prawie 6 600 zł co miesiąc, jednak jest to kwota, która trafia do nielicznych. Kiedy można ubiegać się o takie świadczenie, a kiedy jest przyznawane automatycznie? Wyjaśniamy.