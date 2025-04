"Mam nadzieję". Premier reaguje na decyzję Amerykanów

- To nie jest zaskoczenie. Amerykanie nas o tym uprzedzali i zapewniali, że żołnierze wycofani z okolic Rzeszowa będą nadal stacjonowali w Polsce - przekonywał premier Donald Tusk. Jak nadmienił, liczy na to, iż zapewnienia USA "się zrealizują i będzie tak, jak nasi sojusznicy zapowiadali". Dowództwo USA ogłosiło wcześniej relokację swoich żołnierzy z Jasionki do innych miejsc w Polsce. Zadania w podrzeszowskiej bazie mają przejąć inni nasi sojusznicy.