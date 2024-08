Wulkan wywołał chaos na włoskim lotnisku. Samoloty do Polski z problemami

Wzmożona aktywność wulkanu Etna sparaliżowała chwilowo pracę lotniska w Katanii. Przekonali się o tym turyści z Polski, których samolot miał lądować w Katowicach o godz. 12:35, jednak w powietrze wzbił się we Włoszech dopiero około godz. 16. To spowodowało kolejne utrudnienia, tym razem dotyczące lotu z Polski do Katanii. Na katowickim lotnisku od godz. 13 czekało 171 pasażerów - ustaliła Interia.