W lipcu w samolotach amerykańskich linii lotniczych Southwest Airlines wybuchło ponad 100 puszek z gazowanymi napojami. Bill Bernal, przewodniczący związku zawodowego stewardów, powiedział, że kilku członków załogi zostało poważnie rannych . Przewiduje także, że do końca miesiąca podobnych incydentów będzie jeszcze więcej.

USA. Wybuchające puszki na pokładach samolotów

Stewardessy z obrażeniami. W samolotach wybuchają puszki z napojami

Wybuchające puszki to domena Southwest. Zjawisko to nie występuje nigdzie indziej, a wytłumaczenie na to jest bardzo proste.