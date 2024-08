Przewoźnicy wstrzymują loty. Wskazują na "eskalację w regionie"

"Ze względu na eskalację sytuacji w regionie Wizz Air tymczasowo zawiesi loty do i z Izraela i Jordanii" - czytamy w komunikacie wydanym przez węgierskiego przewoźnika. To kolejna linia lotnicza działająca w Polsce, która zdecydowała się na czasowe wstrzymanie lotów ze względu na działania militarne na Bliskim Wschodzie. PLL LOT poinformowały natomiast o przedłużeniu zawieszenia lotów do i z Izraela o kolejne dni.