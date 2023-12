Rozpoczęcie negocjacji Ukrainy z UE. Przywódcy podjęli decyzję

- To zwycięstwo dla Ukrainy i całej Europy - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski , komentując decyzję Rady Europejskiej .

Przed szczytem Rady Europejskiej premier Węgier nie ukrywał swojego sceptycznego stanowiska ws. rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą. - Ukraina nie spełniła niezbędnych warunków, dlatego nie powinniśmy teraz negocjować jej członkostwa w UE - stwierdził Viktor Orban po przybyciu do Brukseli.

Decyzja Rady Europejskiej ws. Ukrainy. Viktor Orban "chwilowo nieobecny"

- Członkostwo Ukrainy w UE to zła decyzja. Węgry nie chcą uczestniczyć w tej złej decyzji! - napisał w mediach społecznościowych węgierski premier Viktor Orban po decyzji Rady Europejskiej.

W filmie opublikowanym na Facebooku lider rządzącego Węgrami Fideszu podkreślił, że "decyzja (Rady Europejskiej - red.) jest całkowicie niezrozumiała, irracjonalna i nieprawidłowa. - 26 państw członkowskich było nieugiętych, że ta decyzja musi zostać podjęta. Węgry zdecydowały zatem, że skoro 26 państw tak chce, to powinny one iść własną drogą. Węgry nie chciały uczestniczyć w tej złej decyzji i dlatego trzymały się od niej z daleka - podkreślił.

"Historia dzieje się na naszych oczach"

W ciągu ostatnich miesięcy Orban blokował unijną pomoc dla Ukrainy i nawoływał do rozpoczęcia negocjacji pokojowych między Zełenskim a Władimirem Putinem.

Do decyzji podjętej na szczycie w Brukseli odniósł się także premier Ukrainy. "Historia pisze się na naszych oczach" - oznajmił Denys Szmyhal w mediach społecznościowych. Jak ocenił, Rada Europejska podejmując tę decyzję doceniła reformy przeprowadzone przez Ukrainę w ostatnich latach i realizację rekomendacji Komisji Europejskiej . "Przed nami niełatwa droga. Jesteśmy zjednoczeni i jesteśmy gotowi, by przejść ją jak najszybciej" - zapewnił .

W czwartek w Brukseli zapadła także zgoda na przyznanie statusu kandydata dla Gruzji. "UE rozpocznie negocjacje z Bośnią i Hercegowiną po osiągnięciu niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa i zwróciła się do Komisji o przedstawienie do marca sprawozdania umożliwiającego podjęcie takiej decyzji. To wyraźny sygnał nadziei dla narodów tych krajów i dla naszego kontynentu" - napisał w mediach społecznościowych Michel.