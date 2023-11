Komisja Europejska opublikowała w środę sprawozdania dotyczące przygotowania państw aspirujących do członkostwa w Unii . Zarekomendowała w nich, aby Unia Europejska rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Ukrainą . Według KE ukraińskie władze "wykazały determinację w poczynieniu znacznych postępów w realizacji siedmiu etapów" reform związanych ze startem rozmów o przystąpieniu do UE.

Wołodymyr Zełenski dziękuje Unii. "Mocny i historyczny krok"

Dodatkowo Komisja zauważyła, że Kijów poczynił "pozytywne kroki", aby ograniczać wpływ oligarchów na politykę i gospodarkę . "Kraj ten pokazał także, że jest w stanie poczynić postępy w dostosowywaniu się do dorobku prawnego UE , nawet w czasie wojny" - zaznaczyła.

Ponadto KE zaleca, aby Rada UE przyjęła ramy negocjacyjne po tym, jak Ukraina uchwali przepisy zwiększające limit zatrudnienia dla Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy , usunie ograniczenia w uprawnieniach tego Biura do weryfikacji majątków, uchwali ustawę regulującą lobbing oraz przyjmie ustawę implementującą zalecenia Komisji Weneckiej związane z mniejszościami narodowymi.

Na oświadczenie Komisji zareagował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski . "Z radością przyjmuję dzisiejsze zalecenie Komisji Europejskiej (...). To mocny i historyczny krok, który toruje drogę do silniejszej UE, której członkiem jest Ukraina. Dziękuję UE i osobiście Ursuli von der Leyen za wsparcie Kijowa (...)" - napisał na platformie X.

Mołdawia w UE? Komisja Europejska zapaliła zielone światło ws. negocjacji

Jak ponadto czytamy w dokumencie, KE "z zadowoleniem przyjmuje znaczące wysiłki reformatorskie podjęte przez Mołdawię od czasu posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2022 r.". Zauważono, że stało się to "pomimo poważnych skutków, jakie w Mołdawii wywarła wojna Rosji z Ukrainą ".

Natomiast w kontekście Gruzji oceniła, że w związku z " wysiłkami reformatorskimi" podjętymi przez to państwo należy przyznać mu status kraju kandydującego "pod warunkiem podjęcia szeregu kroków".

Akcesja Ukrainy i innych państw do UE. Jest oświadczenie Komisji Europejskiej

Z kolei negocjacje w przypadku Bośni i Hercegowiny - zdaniem Komisji - mogłyby ruszyć po osiągnięcia "niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa". "Kraj musi podjąć dalsze wysiłki, aby spełnić kluczowe priorytety (...). Komisja będzie stale monitorować postępy i zgodność we wszystkich obszarach związanych z otwarciem negocjacji i najpóźniej w marcu 2024 r. składać sprawozdania Radzie" - czytamy w oświadczeniu.

Cytowana w komunikacie Komisji jej szefowa Ursula von der Leyen określiła rozszerzenie UE jako jej "kluczową politykę". W jej ocenie przyjmowanie kolejnych państw do Wspólnoty jest "wezwaniem historii" i "naturalnym horyzontem Unii".

- Ma (to) także silną logikę gospodarczą i geopolityczną. Poprzednie rozszerzenia pokazały ogromne korzyści zarówno dla krajów przystępujących, jak i dla UE. Wszyscy wygrywamy - stwierdziła przewodnicząca KE.

Państwa postawią weto Ukrainie? Polska przypomina o ekshumacjach

Rekomendacja Komisji oznacza, że na grudniowym szczycie Rady UE przedstawiciele państw członkowskich zdecydują o ewentualnym rozpoczęciu negocjacji m.in. z Ukrainą. Nie oznacza to jednak, że na ścieżce Kijowa do członkostwa we Wspólnocie nie będzie wybojów.