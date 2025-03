"Myśleliśmy, że nie przeżyje". Lekarz o kulisach terapii papieża Franciszka

O kulisach leczenia papieża Franciszka, Sergio Alfieri opowiedział w wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera". Szef zespołu, który zajmował się Ojcem Świętym przyznał, że zdarzały się momenty, w których osoby z jego najbliższego otoczenia miały łzy w oczach.

Wspominając największy kryzys zdrowotny w trakcie pobytu papieża w szpitalu, profesor stwierdził, że "wszyscy byli świadomi, że sytuacja jeszcze się pogorszyła i że jest ryzyko, że Franciszek może nie dać rady".

Sam biskup Rzymu miał za każdym razem podkreślać, że chce wiedzieć całą prawdę na temat swojego stanu zdrowia.

- Próbujcie wszystkiego, nie poddajemy się - miał mówić Franciszek do otaczających go specjalistów.

- Wiedział, tak jak my, że może nie przeżyć nocy. On od pierwszego dnia prosił nas, by mówić mu prawdę i chciał, byśmy przekazywali prawdę na temat jego stanu - wspominał Alfieri.

Stan zdrowia papieża Franciszka. Lekarz o szczegółach terapii

Opowiadając o kolejnych dniach pobytu w szpitalu, prof. Sergia Alfieri przypomniał moment drugiego kryzysu oddechowego. Jak przyznał, "to było straszne, myśleliśmy, że (papież - red.) nie przeżyje".

Zdaniem lekarza, kluczowym dla wyjścia z najtrudniejszych momentów była "świadomość papieża" w jakim stanie się znajduje. To przyczyniło się do "utrzymania go przy życiu".

Podsumowując swoje wspomnienia przyznał, że Franciszek ma bardzo zmęczony organizm, ale "głowę 50-latka".

- Pokazał to także w ostatnim tygodniu pobytu w szpitalu. Kiedy tylko zaczął czuć się lepiej, prosił o to, by mógł przejść się po oddziale. I był też wieczór z pizzą. Dał pieniądze jednemu ze swoich współpracowników i zaoferował pizzę osobom, które tego dnia się nim opiekowały - tłumaczył.

Ojciec Święty wrócił do Watykanu w niedzielę, po ponad pięciu tygodniach leczenia w szpitalu Gemelli w Rzymie. Jak wyjaśniono, jest stan poprawił się na tyle, że nie musi już znajdować się pod stałą obserwacją. Lekarze zalecili mu odpoczynek i rekonwalescencję przez co najmniej dwa miesiące.

-----

