"Oczekiwania, że na posiedzeniu Rady Europejskiej może zostać podjęta decyzja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE są nieuzasadnione" - napisał Viktor Orban w liście, do którego dotarła agencja Bloomberga. Adresatem jest przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, przekonywany przez prezydenta Węgier, by wstrzymać się z jakimikolwiek decyzjami względem pomocy Kijowowi. W zeszłym tygodniu Orban stwierdził, że Ukraina nie jest przygotowana do przystąpienia do UE.