Viktor Orban w czwartek przybył do Paryża, gdzie wieczorem spotkał się z Emmanuelem Macronem. "Wczoraj odbyłem wspaniałe spotkanie z prezydentem Emmanuelem Macronem w Paryżu. Stanowisko Węgier przed grudniowym szczytem przywódców UE jest bardzo jasne " - napisał w piątek premier Węgier.

Ukraina w UE. Węgry: Oczekiwania, że ruszą negocjacje, jest nieuzasadnione

Do wizyty Orbana w Paryżu doszło na tydzień przed szczytem unijnym, na którym podejmą decyzję dotyczące przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej. Dwudniowe spotkanie przywódców zaplanowano na 14 i 15 grudnia. Oprócz przyjęcia Ukrainy do UE ma również zapaść decyzja w sprawie porozumienia budżetowego, które zapewnia 50 mld wsparcia dla wsparcia gospodarki Kijowa .

Rząd w Budapeszcie wielokrotnie informował, że sprzeciwia się rozpoczęciu w grudniu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą . Swoje stanowisko w tej sprawie Viktor Orban podkreślał w dwóch pismach do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela.

"Biorąc pod uwagę obecny stan przygotowań politycznych i technicznych Ukrainy, to oczekiwania, że na posiedzeniu Rady Europejskiej może zostać podjęta decyzja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE są nieuzasadnione " - wskazywał w piśmie.

Węgry krytyczne wobec prawa w Ukrainie. Ustawa oświatowa kością niezgody

Wcześniej stwierdzał, że Ukraina nie jest gotowa do przystąpienia do UE. Jak podaje portal Europejska Prawda, w czwartek Viktor Orban rozmawiał również z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem. Premier Węgier po rozmowie telefonicznej przekazał w mediach społecznościowych, że państwa członkowskie powinny się wstrzymać z omawianiem kwestii przystąpienia Ukrainy do UE z powodu "braku jedności w tej sprawie".