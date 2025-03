O obawach czeskiego wywiadu napisał portal Novinky. Chodzi o sytuację, w której ukraińscy żołnierze po zakończeniu wojny w Ukrainie masowo ruszyliby do Czech, by wrócić do swoich rodzin.

Jak czytamy, zjawisko takie mogłoby spowodować, że w kraju w szybkim tempie wzrosłaby lawinowo liczba osób zmagających się z problemami na tle psychicznym czy cierpiących na zespół stresu pourazowego (PTSD), co przełożyłoby się na zmianę poziomu ogólnego bezpieczeństwa.

Czechy. Rozpatrują scenariusz napływu tysięcy Ukraińców po wojnie

Z danych czeskiego MSZ wynika, że w kraju przebywa obecnie niemal 400 tysięcy ukraińskich uchodźców, z czego ponad 170 tys. to kobiety w wieku od 18 do 65 lat. Możliwe, że po wojnie do większości z nich będą chcieli wrócić ich partnerzy.

- Potwierdzam, że nasze służby biorą pod uwagę różne scenariusze. Opierają się na przypadkach, które miały miejsce po wojnie w Jugosławii - powiedział przewodniczący tamtejszej parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa Pavel Zacek.

Jednocześnie wybrzmiało, że nie przewiduje się, że stanie się to w najbliższym czasie. Zdaniem Zacka nawet w przypadku czasowego zawieszenia broni Ukraińcy nie zostaną zwolnieni ze służby i nie wyjadą z kraju.

Co z sytuacją Ukraińców w Czechach po wojnie?

Minister spraw wewnętrznych Vit Rakusan stwierdził w rozmowie z portalem Novinky, że nawet jeśli skończy się wojna, nikt nie będzie mógł przyjechać do Czech w ramach programu tymczasowej ochrony. Jakiekolwiek powroty wojskowych do rodzin musiałoby odbywać się wtedy zgodnie z przepisami dotyczącymi cudzoziemców.

Z kolei w przypadku zakończenia wojny rodziny pozostające w Czechach stopniowo przechodziłyby z systemu ochrony tymczasowej na ogólne zasady pobytu dla cudzoziemców.

Jednocześnie kluczowa w tym zakresie okaże się sama polityka Kijowa, który najprawdopodobniej będzie dążyć do tego, by do kraju wróciło jak najwięcej obywateli i pomogło w odbudowie potencjału państwa.

Źródła: Novinky, Interia

-----

