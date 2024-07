Fala ekstremalnych upałów, która objęła państwa rejonu Morza Śródziemnego, nie chce odpuścić. Jak informuje serwis Severe Weather Europe (SWE) potężne upały w tym rejonie kontynentu najprawdopodobniej utrzymają się co najmniej do początku przyszłego tygodnia, choć z niektórych krajów mogą ustąpić już w weekend.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Elektryczny rekord w Chorwacji

Jak poinformował chorwacki państwowy operator energetyczny HOPS we wtorek o godz. 20:00 zanotowano rekord zużycia energii elektrycznej . Według telewizji N1 wyniósł on 3341 megawatogodzin . Za rekordowy wynik ma odpowiadać między innymi zwiększone użycie klimatyzatorów .

W Albanii z kolei na jednym z gospodarstw znaleziono ciało mężczyzny, który mógł paść ofiarą upałów. W tym kraju lokalnie temperatura ma sięgnąć 42 st. C.

Włosi czekają na weekend

Nie tylko Bałkany zmagają się od wielu dni z afrykańskim żarem. Ekstremalne upały mocno dają się we znaki również Włochom. Według tamtejszych meteorologów afrykański antycyklon utrzyma się nad tym krajem co najmniej do soboty.