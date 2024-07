Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Fala upałów zmierza do Rumunii

Możliwe, że w sobotę i niedzielę termometry pokażą do 37, a miejscami nawet do 40-41 stopni Celsjusza . Tak wysokie wartości mogą zostać odnotowane w wielu miejscach Rumunii , w tym w Crișanie, Banacie, Oltenii, Muntenii i Mołdawii .

ANM wydał czerwone, najwyższego stopnia alerty pogodowe związane z upałem dla ponad połowy Rumunii . To najwięcej czerwonych ostrzeżeń tego typu w historii tamtejszych pomiarów - podkreśla portal Digi24.ro. Według tamtejszych dziennikarzy zbliża się "najgorętszy weekend tego lata" w Rumunii .

Według prognoz rumuńskich synoptyków w stolicy kraju, Bukareszcie, miejscami może być do 41 stopni Celsjusza. To o zaledwie o jeden stopnień mniej od rekordu gorąca w tym mieście, który odnotowano 5 lipca 2000 roku. Wówczas było dokładnie 42,2 st. C.