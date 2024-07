Tak ekstremalne warunki pogodowe wpływają także na stan infrastruktury - topi się asfalt. Rząd Kosowa zakazał ruchu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony w godzinach od 11 do 17. Obostrzenia będą obowiązywać do końca lipca - przekazał dziennik "Koha Ditore".

W Europie topi się asfalt. W Kosowie wprowadzono ograniczenia w ruchu

Kobiety w ciąży mogą zgodnie z nowymi regułami pracować z domu, natomiast cierpiący z powodu chorób przewlekłych nie mogą pracować dłużej niż 4 godziny . Ministerstwo zabroniło też pracy na budowie w godzinach od 11 do 17 . Decyzja ma obowiązywać do 20 lipca, jednak już zapowiedziano jej przedłużenie.

Upał w Europie. Wysokie temperatury także we Włoszech

W miniony weekend z powodu upałów zmarło co najmniej czterech seniorów. Z prognoz włoskich specjalistów wynika, że potężne upały, które tak mocno dają się mieszkańcom kraju we znaki, mogą potrwać co najmniej do końca lipca.