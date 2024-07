Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Adriatyk się gotuje

W poniedziałek temperatura wody w Morzu Adriatyckim w rejonie Dubrownika o godz. 17:00 wyniosła dokładnie 29,7 st. C. To najwyższy wynik w historii pomiarów w tym kraju. Poprzedni rekord należał do okolic wyspy Rab, gdzie w 2015 roku woda morska miała 29,5 stopnia.