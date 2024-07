Z informacji przekazywanych przez austriackie porty lotnicze wynika, że w dniach od 10 do 16 lipca odnotowano 1129 opóźnień , zaś 72 loty zostały odwołane .

Liczby te stawiają Austrię na pierwszym miejscu w Europie, jeżeli chodzi opóźnione połączenia, gdyż stanowią one 42 proc. wszystkich lotów. Na drugim miejscu są Niemcy, gdzie opóźnionych w tym czasie było 38 proc. rejsów. Do statystyki wliczane są opóźnienia wynoszące co najmniej 15 minut.