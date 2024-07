Popularne wśród turystów - również z Polski - państwa południa Europy doświadczają obecnie potężnych upałów. W wielu miejscach temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza. Wiele wskazuje na to, że w kolejnych dniach żar nie odpuści.

Grecja upalna jeszcze długo

Nie odpuszczają upały w jednym z najpopularniejszych wśród turystów państw Morza Śródziemnego. W środę w centralnej i północnej części Grecji termometry pokazują nawet 40-41 stopni Celsjusza i praktycznie nie ma miejsc, w których nie byłoby upału, czyli wszędzie mamy do czynienia z temperaturami powyżej 30 st. C. Reklama

Zgodnie z najnowszymi prognozami taka sytuacja utrzyma się co najmniej do końca tygodnia. Oznacza to, że w kolejnych dniach w większości kraju w ciągu dnia będzie upalnie, a nocą niemal wszędzie odnotowane zostaną noce tropikalne, czyli takie, podczas których temperatury nie spadną poniżej poziomu 20 stopni.

Z powodu dojmujących upałów w rejonie Attyki zapasy wody są o około jedną czwartą mniejsze niż zwykle. Poziom wody w zalewie Mornos, który jest tamtejszym rezerwuarem wody, na początku miesiąca był o 30 proc. mniejszy niż o tej samej porze w 2023 roku.

Gorąco również w Chorwacji

Cała Chorwacja objęta jest obecnie związanymi z upałem alertami od pierwszego (najniższego) do trzeciego - najwyższego stopnia. W nadmorskiej i wschodniej części kraju w środę obowiązuje czerwony alert trzeciego stopnia, co oznacza że tam w ciągu dnia temperatury mogą zdecydowanie przekroczyć 35 stopni Celsjusza.

Według chorwackich meteorologów we wtorek sytuacja będzie jeszcze gorsza, ponieważ tego dnia czerwone ostrzeżenia dotyczące upału obejmą większość kraju - tylko rejon środkowej Dalmacji i żupanii licko-seńskiej zostaną objęte alertami pierwszego i drugiego stopnia. Reklama

Upał trzyma Włochy w uścisku

Afrykański antycyklon, który od wielu dni trzyma Włochy w gorącym uścisku, nie ustąpi przynajmniej do przyszłego weekendu. W kolejnych dniach na południu Półwyspu Apenińskiego oraz na Sycylii i Sardynii trzeba się liczyć z temperaturami sięgającymi 40-42 stopni Celsjusza.

Obecnie 11 włoskich miast objętych jest czerwonym alertem dotyczącym upałów. Taki stopień zagrożenia oznacza, że temperatury są groźne nie tylko dla osób starszych, ale też młodych i zdrowych.

Ten rodzaj ostrzeżeń wydano dla takich miejscowości jak: Ankona, Bolonia, Campobasso, Florencja, Frosinone, Latinia, Perugia, Pescara, Rieti, Rzym, i Viterbo.

W miniony weekend z powodu upałów zmarło co najmniej czterech seniorów. Z prognoz włoskich specjalistów wynika, że potężne upały, które tak mocno dają się mieszkańcom kraju we znaki, mogą potrwać co najmniej do końca lipca.

Ponad 40 stopni w Rumunii

Iście afrykańska aura panuje również w Rumunii. Zarówno w poniedziałek, jak i środę zdecydowana większość kraju objęta będzie czerwonymi alertami najwyższego stopnia dotyczącymi upałów. Reklama

Rumuńscy specjaliści spodziewają się temperatur od 37 do 42 stopni Celsjusza. Co więcej, po gorących dniach w nocy nie da się odpocząć, ponieważ nigdzie nie będzie chłodniej niż 22 st. C, co oznacza noce tropikalne.

Źródło: AFP, Meteo.it, Meteo.hr, Meteoromania.ro, Meteo.gr

