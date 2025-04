W zamian pojawiły się modne do niedawna betonowe zęby smoka, które były hitem aż do chwili, kiedy specjaliści zwrócili uwagę na to, że natarcie wroga nie idzie ławą jak w "Czterech pancernych", a poprzedza je bombardowanie, potem wejście wojsk inżynieryjnych i specjalnych, które tworzą tunele i bezpieczne przejazdy dla kolumn pancernych. Ale cóż to dla nas.