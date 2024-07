Burze i upały wciąż dają się we znaki mieszkańcom wielu województw. Gwałtowne nawałnice spowodowały wiele zniszczeń , a temperatury przekraczające 30 st. C utrzymują się od wielu dni. Pojawia się jednak szansa na zmianę - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda wyraźnie się zmieni już niedługo

W kolejnych dniach praktycznie w całej Polsce będzie słonecznie i bez większych opadów. Temperatura spadnie o kilka stopni i do weekendu nie powinno być upałów. Te mają wrócić dopiero w niedzielę. Pod koniec weekendu upalnie ma być na zachodzie i w centrum: do 31-32 st. C.