W niedzielę na plaży w Tarencie zmarł 82-letni mężczyzna. Była to kolejna ofiara fali olbrzymich upałów we Włoszech. Wcześniej, na innej plaży - w Giovinazzo nieopodal Bari - zmarł 70 latek. Jego rówieśnik zmarł w Porto Cesareo. To jeszcze nie koniec tragicznego bilansu.