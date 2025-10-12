W skrócie Katarczycy, którzy zginęli w wypadku, byli ochroniarzami i urzędnikami MSZ.

Na poniedziałek zaplanowano międzynarodowe spotkanie przywódców ponad 20 państw, mające na celu rozwiązanie konfliktu w Strefie Gazy.

Propozycja pokojowa przewiduje m.in. zawieszenie broni, wymianę zakładników oraz zwiększenie pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków.

O wypadku poinformowała w niedzielę nad ranem agencja Reutera, powołując się na dwa źródła w aparacie bezpieczeństwa. Jak dodano, nie jest jasne, czy ofiary były członkami katarskiego zespołu negocjacyjnego.

Portal "Times of Israel" podał, że Katarczycy, którzy zginęli w wypadku byli ochroniarzami i urzędnikami MSZ. Na czele katarskiej delegacji, która przebywa obecnie w Egipcie stoi premier Mohammed bin Abdulrahman as-Sani.

Szczyt pokojowy w Egipcie. Ponad 20 światowych przywódców w Szarm el-Szejk

Katar wraz z Egiptem i USA pełni rolę pośrednika w negocjacjach między Hamasem a Izraelem. W środę wieczorem prezydent USA ogłosił przełom w prowadzonych w Szarm el-Szejk rozmowach i zgodę obu stron na pierwszy etap jego planu pokojowego dla Strefy Gazy. W piątek w Strefie Gazy wstrzymano walki.

Władze Egiptu zapowiedziały na poniedziałek szczyt pokojowy w Szarm el-Szejk poświęcony Strefie Gazy. Obradom wysokich przedstawicieli ponad 20 państw świata będą przewodniczyć prezydenci Egiptu i USA, Abdel Fatah el-Sisi i Donald Trump.

W spotkaniu wezmą też udział prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres - poinformowały w sobotę ich kancelarie.

Należy się też spodziewać premierów Włoch i Hiszpanii, Giorgii Meloni i Pedro Sancheza - przekazała agencja AFP. Według mediów w obradach nie wezmą udziału przedstawicieli Izraela. Hamas ogłosił, że będzie reprezentowany przez Katar i Egipt.

Bliski Wschód. Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Pierwsza faza zaproponowanego przez Trumpa porozumienia zakłada zawieszenie walk, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie się izraelskich wojsk i zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Według mediów Izrael będzie kontrolować 53 proc. palestyńskiego terytorium i opuści okolice obleganego wcześniej miasta Gazy. Obecnie armia zajmuje co najmniej 75 proc. Strefy Gazy.

