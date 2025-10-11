W skrócie Donald Trump zapowiada wizytę w Izraelu i Egipcie, gdzie ma wziąć udział w kluczowych spotkaniach dotyczących planu pokojowego dla Strefy Gazy.

Plan zakłada m.in. uwolnienie izraelskich zakładników przez Hamas oraz przekazanie ciał, a także wydanie przez Izrael setek więźniów palestyńskich.

Zawieszenie broni umożliwia przesiedlonym Palestyńczykom powrót do domów oraz przewiduje dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.

- W poniedziałek wracają zakładnicy - powiedział w piątek Trump dziennikarzom w Białym Domu. Zaznaczył, że zwróconych ma być też 28 ciał zakładników. - Niektóre z tych ciał są właśnie teraz, gdy rozmawiamy, wydobywane spod ziemi - dodał.

Trump zapowiedział, że uda się do Izraela, gdzie wystąpi w Knesecie, a następnie poleci do Kairu. W Egipcie Trump planuje szczyt światowych przywódców na temat planu pokojowego dla Strefy Gazy. Trump przekazał, że do USA wróci przed wtorkowym wieczorem.

Prezydent pytany o to, czy jest przekonany, że zawieszenie broni w Strefie Gazy utrzyma się, odparł: - Tak, myślę, że się utrzyma, wszyscy oni są zmęczeni walkami.

Bliski Wschód. Trump o kolejnych ruchach w ramach planu pokojowego

W czwartek Trump zapowiedział, że planuje wyruszyć na Bliski Wschód w niedzielę.

Według amerykańskiego portalu Axios prezydent przyleci do Izraela w poniedziałek rano, a po południu uda się do Egiptu, gdzie w ceremonii podpisania porozumienia pokojowego wezmą udział przedstawiciele krajów będących jego gwarantami: Egiptu, Turcji i Kataru. Szczyt przywódców prawdopodobnie odbędzie się we wtorek rano w Szarm el-Szejk.

Zawieszenie broni w Strefie Gazy. Palestyńczycy wracają do domów

Rząd Izraela zatwierdził w piątek rano czasu lokalnego zawieszenie broni z Hamasem. Kolejnym etapem ma być uwolnienie zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, co ma nastąpić w ciągu 72 godzin - według Donalda Trumpa, w poniedziałek. Jak przekazała w piątek agencja Reutera, w związku z zawieszeniem broni tysiące przesiedlonych Palestyńczyków zaczęło wracać do swoich domów w Strefie Gazy.

Izraelskie wojska zaczęły wycofywać się na ustaloną linię wewnątrz tego terytorium. Żołnierze nadal będą stacjonować w określonych obszarach Strefy Gazy, by - zdaniem premiera Izraela - zagwarantować, że Hamas zostanie rozbrojony.

W najbliższym czasie oprócz uwolnienia izraelskich zakładników przez Hamas, ma też dojść do wydania przez Izrael 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny. Pierwsza faza planu pokojowego zakłada też dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.

