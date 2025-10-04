Był upalny, kwietniowy dzień 1998 roku. Willowa dzielnica Jerozolimy - Gonen. W eleganckim, kamiennym domu, przy otwartych oknach na spotkanie czekał Ari Shavit, izraelski dziennikarz i pisarz, przez lata korespondent lewicowego dziennika "Haaretz". Kiedy później opublikował przygotowany tego dnia wywiad, rozpoczął od krótkiego wstępu, w którym przedstawił swojego rozmówcę.

Profesora o staroświeckich manierach i "ujmującym, entuzjastycznym, wręcz dziecinnym wyrazie twarzy". W chwili wywiadu profesor miał 88 lat. To ojciec premiera Izraela - Bencijjon Netanjahu. Ale nie zawsze nosił takie nazwisko. Urodził się jako Bensyjon Milejkowski.

Rodzice Binjamina Netanjahu. Ojciec urodził się w Polsce

Sam Binjamin Netnajahu premierem zostawał trzykrotnie. Na trzy lata w 1996 roku, na 12 lat w 2009 i ponownie sprawuje urząd od grudnia 2022. Urodził się w 1949 roku. Jego matką była Cilla z domu Segal, urodzona nieopodal Tel Awiwu w 1913. Przez dekady była wsparciem dla męża pisarza i naukowca. Redagowała jego książki i wspierała w karierze. Zmarła w 2000 roku.

Wybranek był od niej trzy lata starszy. Urodził się w Warszawie, kiedy stolica Polski była jeszcze częścią Imperium Rosyjskiego. Nad Wisłą Bensyjon spędził najmłodsze lata. W 1920 rodzina Milejkowskich wyemigrowała do Palestyny.

Wówczas powstawało tam terytorium mandatowe, podlegające Wielkiej Brytanii. Po I wojnie światowej Liga Narodów chciała zapobiec rozszerzeniu się kolonializmu w tym regionie, ale ponieważ nie miała żadnej władzy wykonawczej, Palestyna przypadła Brytyjczykom.

Młody Bencijjon przyjął nowe nazwisko od miejscowości Netanja - dziś w Dystrykcie Centralnym Izraela. Kilkanaście lat mieszkał w Jerozolimie i studiował na Uniwersytecie Hebrajskim. Później wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

Tam, krótko przed II wojną światową, został asystentem lidera syjonistycznego Ze'ewa Żabotyńskiego. Obaj ostrzegali przed agresją wobec społeczności żydowskiej ze strony Niemców.

Profesor Netanjahu. Kariera w USA

Shavit charakteryzował profesora Netanjahu jako urodzonego naukowca. Twardo stąpającego po ziemi, odrzucającego metafizykę. W swojej karierze naukowej ojciec izraelskiego premiera skupiał na średniowiecznym judaizmie. Jego życiowym tematem była również hiszpańska inkwizycja, na temat której pisał z rozmachem i wielowątkowo.

Całe dekady spędził w USA, gdzie w pracy naukowej pomagała mu żona. Stawiał odważne tezy, często odrzucał poglądy dotychczas uznawane za powszechnie obowiązujące. To ważne, by zrozumieć późniejsze działania jego syna. Profesor swoją karierą pokazał i udowodnił mu, że możliwe jest definiowanie rzeczywistości na nowo. Przy czym dla Bencijjona podstawą do wygłaszania tez zawsze była baza oparta na naukowym racjonalizmie.

Dziennikarz "Haaretza" podkreślał, że profesor często przywołuje cenionych przez siebie polityków: Churchilla i Bismarcka. Wspomina też filozofów: Kanta, Bergsona, Spinozę. Jednak fundamentem jego poglądów mają być prace Thomasa Hobbesa, autora słów "człowiek człowiekowi wilkiem".

Poglądy ojca premiera Izraela. "Właściwie postrzegać rzeczywistość"

We wspomnianym wywiadzie Netanjahu został zapytany, czy przyszłość Izraela jest pewna i czy państwo ma zagwarantowane istnienie. Odparł, że żadne państwo nie ma takiej gwarancji, a "historyczna burza" może doprowadzić do upadku najsilniejszych mocarstw. "Nie wierzę, że istnieją fakty polityczne, których nie da się podważyć" - podkreślił profesor.

Wskazywał również, że jego ocenie żywe i aktualne jest - jak to ujął - "dążenie Arabów do zniszczenia państwa żydowskiego".

Natomiast w swoich tezach szedł znacznie dalej. Przypomnijmy, cytowane tu słowa padły w 1998 roku. Netanjahu wspomniał wtedy dwa wydarzenia. Próbę zajęcia Galii przez muzułmańskich Maurów, których powstrzymał Karol Wielki, oraz pokonanie Turków w bitwie pod Wiedniem. Stwierdził, że jednym i drugim przypadku była to walka Zachodu z "islamskim impulsem", który miał "charakter imperialny".

Nie wierzę, że istnieją fakty polityczne, których nie da się podważyć

"Teraz stoimy w obliczu możliwości kolejnego (...) ataku arabsko-muzułmańskiego na Zachód. Nie jest wykluczone, że nastąpi w ciągu 15-20 lat. (...) Islam zawsze dążył do zniewolenia świata zachodniego. Gdyby nie powstrzymano dwóch poprzednich ataków, cała historia ludzkości potoczyłaby się inaczej" - przestrzegał profesor w wywiadzie.

Dodał również, że Izrael jest centrum konfliktu między Zachodem i światem islamskim. Podkreślił, że dla Izraela pokój z Arabami jest "iluzją". Co więcej, zaznaczył, że "jest dla niego całkowicie jasne, że w ogóle nie ma narodu palestyńskiego".

Premier Binjamin Netanjahu wielokrotnie mówił o znaczeniu ocen ojca i wpływie, jaki na niego wywarły. Niegdyś w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że ojciec "nauczył go właściwie postrzegać rzeczywistość, rozumieć jej istotę i wyciągać z niej niezbędne wnioski".

Bencijjon Netanjahu zmarł w 2012 roku, w wieku 102 lat.

