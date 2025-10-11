Szczyt pokojowy w Egipcie. Wśród gości Donald Trump i Emmanuel Macron

W skrócie Ponad 20 światowych przywódców spotka się w Egipcie, by omówić zakończenie wojny w Strefie Gazy i trwałe rozwiązania dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Prezydent USA Donald Trump oraz prezydent Francji Emmanuel Macron potwierdzili swój udział w szczycie pokojowym.

Izrael i Hamas osiągnęli zawieszenie broni – zaplanowano wymianę zakładników, zwolnienie więźniów i częściowe wycofanie wojsk izraelskich ze Strefy Gazy.

"W poniedziałek 13 października 2025 roku w mieście Sharm El-Sheikh odbędzie się międzynarodowy szczyt pokojowy, któremu będą wspólnie przewodniczyć pan prezydent Abdel Fattah Sisi i prezydent USA Donald Trump" - przekazał rzecznik egipskiego prezydenta Mohamed Ibrahim Abdel Khaleq El-Shennawy.

"Szczyt ma na celu zakończenie wojny w Strefie Gazy, wzmocnienie wysiłków (pokojowych - red.) na Bliskim Wschodzie i otwarcie nowego etapu bezpieczeństwa i stabilności regionalnej" - dodał.

Udział w spotkaniu zapowiedziało już ponad 20 przywódców - poinformował Reuters. Wśród nich oprócz prezydentów Egiptu i USA, mają znaleźć się m.in. przywódcy Turcji, Kataru, a także prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, premier Hiszpanii Pedro Sanchez czy sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Nie wiadomo, czy w Egipcie pojawią się przedstawiciele Izraela, jednak Hamas zapowiedział, że nie wyśle swojej reprezentacji na szczyt.

Koniec wojny w Strefie Gazy. Porozumienie weszło w życie

Zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem weszło w życie w piątek, po tym jak rząd Izraela zatwierdził porozumienie przedstawione przez prezydenta USA Donalda Trumpa, którego celem jest osiągnięcie pokoju na Bliskim Wschodzie. Pierwsza faza zaproponowanego przez Trumpa porozumienia zakłada zawieszenie walk, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie się izraelskich wojsk i zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Izraelskie wojska miały w ciągu 24 godzin wycofać się na ustaloną linię wewnątrz Strefy Gazy. Według mediów Izrael będzie kontrolować 53 proc. palestyńskiego terytorium i opuści okolice obleganego wcześniej miasta Gazy. Obecnie armia zajmują co najmniej 75 proc. Strefy Gazy.

W ciągu 72 godzin (do poniedziałku, godz. 12) Hamas powinien uwolnić wszystkich 20 żywych i wydać ciała 28 zabitych zakładników. Według izraelskiego wywiadu Hamas może nie być w stanie zlokalizować wszystkich zwłok, więc część szczątków może nie zostać przekazana w terminie - podał serwis Ynet.

Następnie Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

