W skrócie Donald Trump przyznał, że wojna w Ukrainie okazała się trudniejsza do rozwiązania niż konflikt na Bliskim Wschodzie.

Prezydent USA stwierdził, że negocjacje w sprawie pokoju w Strefie Gazy są bardzo bliskie zakończenia sukcesem.

Hamas nie zaakceptował jednak wszystkich warunków planu pokojowego Trumpa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Dobrze się dogaduję z Putinem i (...) bardzo się na nim zawiodłem, bo myślałem, że to wojna w Ukrainie będzie łatwa do rozwiązania - przekazał prezydent USA Donald Trump. Głos zabrał na początku spotkania z kanadyjskim premierem Markiem Carneyem w Gabinecie Owalnym Białego Domu.

Jak nadmienił, rosyjsko-ukraiński konflikt okazał się może trudniejszy do przezwyciężenia niż Bliski Wschód, choć zobaczymy, co się stanie na Bliskim Wschodzie". Ocenił, że do zawarcia porozumienia pokojowego w Strefie Gazy jest "bardzo blisko".

Według prezydenta USA pokój w Gazie może zakończyć "szerszy konflikt na Bliskim Wschodzie", jaki - jego zdaniem - trwa od 3 tys. lat. W Egipcie od poniedziałku trwają negocjacje mające sfinalizować porozumienie w sprawie zawieszenia broni, wymiany więźniów między Izraelem i Hamasem oraz wycofania wojsk izraelskich z palestyńskiej enklawy.

Choć Hamas nie zgodził się na wszystkie warunki 20-punktowego planu pokojowego Trumpa, w tym niektóre z centralnych jego zapisów, Trump potraktował deklarowaną gotowość grupy do uwolnienia zakładników jako akceptację planu.

Donald Trump o wojnie na Bliskim Wschodzie. Mówił o gwarancjach

Prezydent został zapytany o to, jak zamierza zagwarantować, że Izrael nie wznowi ofensywy po uwolnieniu zakładników przez Hamas, Trump odparł, że zrobi wszystko, co możliwe, by tak się nie stało.

- Główną gwarancją jest to, że kiedy to porozumienie zostanie zawarte, jeśli zostanie zawarte - wciąż trwają negocjacje - to mamy wielką siłę i zrobimy wszystko, co tylko możliwe, by wszyscy trzymali się układu - obiecał prezydent USA.

Carney poparł starania Trumpa i zapowiedział, że pokój na Bliskim Wschodzie będzie jednym z tematów rozmów przywódców.

Negocjacje w Egipcie są prowadzone przez pośredników: USA, Egipt i Katar. Szef MSZ Egiptu Badr Abdelati zapowiedział, że w środę przybędzie amerykańska delegacja kierowana przez wysłannika Trumpa na Bliski Wschód, Steve'a Witkoffa.

Mimo wyrażanego przez Trumpa optymizmu do rozwiązania pozostaje wiele drażliwych kwestii. Wymienia się m.in. brak harmonogramu i dokładnych warunków opuszczenia Strefy Gazy przez wojska izraelskie czy mglistą obietnicę utworzenia państwa palestyńskiego.

Według planu Trumpa Hamas miałby oddać władzę nad Strefą Gazy i złożyć broń. Grupa do tej pory deklarowała, że może przekazać władzę w ręce administracji składającej się z Palestyńczyków, ale nie odda broni.

Ile dzieci uczęszcza na edukację zdrowotną? Są pierwsze dane Polsat News