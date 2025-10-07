W skrócie Władimir Putin i Binjamin Netanjahu rozmawiali telefonicznie o sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym o planie normalizacji stosunków w Strefie Gazy.

Netanjahu przekazał Putinowi życzenia urodzinowe z okazji 73. urodzin rosyjskiego przywódcy.

Wcześniej z Netanjahu rozmawiał prezydent USA. Politycy dyskutowali o przyjęciu przez Hamas planu pokojowego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Władimir Putin przeprowadził rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu. Szczegółowo omówione zostały aktualne wydarzenia na Bliskim Wschodzie, w tym w kontekście planu prezydenta USA, dotyczącego normalizacji stosunków w Strefie Gazy" - napisano w komunikacie.

Według Kremla rozmówcy wymienili poglądy na temat sytuacji wokół irańskiego programu nuklearnego oraz sytuacji w Syrii.

Netanjahu złożył także Putinowi życzenia z okazji przypadających we wtorek 73. urodzin rosyjskiego przywódcy. Przypomnijmy, że Putin urodził się 7 października 1952 roku w Petersburgu.

Rozmowa Trump - Netanjahu. Chodziło o pokój na Bliskim Wschodzie

Kwestię dotyczącą aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie Binjamin Netanjahu omawiał równiez z Donaldem Trumpem.

Prezydent USA poinformował w rozmowie telefonicznej premiera Izraela, że Hamas częściowo przyjął w piątek plan pokojowy Trumpa - przekazał portal Axios.

Netanjahu miał powiedzieć Trumpowi, że "nie jest to najlepsza nowina".

Trump nie spodziewał się chłodnej reakcji Netanjahu, był nią zirytowany - dodał portal.

Od poniedziałku w egipskim Szarm el-Szejk trwają rozmowy dotyczące realizacji planu. W negocjacjach między Izraelem a Hamasem pośredniczą USA, Egipt i Katar.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Dramatyczna sytuacja w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy wybuchła, gdy 7 października 2023 r. rządzący tym terytorium Hamas napadł na Izrael, zabijając około 1200 osób. Według kontrolowanych przez Hamas władz w izraelskim odwecie zginęło ponad 66,2 tys. Palestyńczyków.

Strefa Gazy jest zrujnowana, a większość jej mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.

Według organizacji pomocowych kryzys humanitarny się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odrzuca zarzuty o to, że jego działania przyczyniają się do głodu.

Petru chce zastąpić Hołownię na czele Polski 2050. ''W części Konfederacji jest elektorat, który na nas głosował. Jest do odzyskania'' Polsat News Polsat News