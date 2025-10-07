Netanjahu rozmawiał z Putinem. Kreml ujawnił kulisy

Aleksandra Czurczak

Przywódca Rosji Władimir Putin rozmawiał w poniedziałek przez telefon z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu - poinformował Kreml w komunikacie w poniedziałek wieczorem. Rozmowa dotyczyła głównie wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Netanjahu miał również złożyć życzenia rosyjskiemu przywódcy z okazji jego urodzin.

Netanjahu rozmawiał z Putinem. Złożył mu życzenia urodzinowe (zdj. ilustrscyjne)
Netanjahu rozmawiał z Putinem. Złożył mu życzenia urodzinowe (zdj. ilustrscyjne)Moshe Milner/GPO via Getty Images / Alexander Kazakov / Zuma PressAgencja FORUM

"Władimir Putin przeprowadził rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu. Szczegółowo omówione zostały aktualne wydarzenia na Bliskim Wschodzie, w tym w kontekście planu prezydenta USA, dotyczącego normalizacji stosunków w Strefie Gazy" - napisano w komunikacie.

Według Kremla rozmówcy wymienili poglądy na temat sytuacji wokół irańskiego programu nuklearnego oraz sytuacji w Syrii.

    Netanjahu złożył także Putinowi życzenia z okazji przypadających we wtorek 73. urodzin rosyjskiego przywódcy. Przypomnijmy, że Putin urodził się 7 października 1952 roku w Petersburgu.

    Rozmowa Trump - Netanjahu. Chodziło o pokój na Bliskim Wschodzie

    Kwestię dotyczącą aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie Binjamin Netanjahu omawiał równiez z Donaldem Trumpem.

    Prezydent USA poinformował w rozmowie telefonicznej premiera Izraela, że Hamas częściowo przyjął w piątek plan pokojowy Trumpa - przekazał portal Axios.

    Netanjahu miał powiedzieć Trumpowi, że "nie jest to najlepsza nowina".

    Trump nie spodziewał się chłodnej reakcji Netanjahu, był nią zirytowany - dodał portal.

      Od poniedziałku w egipskim Szarm el-Szejk trwają rozmowy dotyczące realizacji planu. W negocjacjach między Izraelem a Hamasem pośredniczą USA, Egipt i Katar.

      Wojna na Bliskim Wschodzie. Dramatyczna sytuacja w Strefie Gazy

      Wojna w Strefie Gazy wybuchła, gdy 7 października 2023 r. rządzący tym terytorium Hamas napadł na Izrael, zabijając około 1200 osób. Według kontrolowanych przez Hamas władz w izraelskim odwecie zginęło ponad 66,2 tys. Palestyńczyków.

      Strefa Gazy jest zrujnowana, a większość jej mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.

      Według organizacji pomocowych kryzys humanitarny się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odrzuca zarzuty o to, że jego działania przyczyniają się do głodu.

