Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Szef Pentagonu grozi Rosji, postawił warunek. "Podejmiemy niezbędne kroki"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

- Jeśli wojna w Ukrainie się nie zakończy, USA wraz z sojusznikami podejmą niezbędne kroki, by obciążyć Rosję kosztami - zagroził szef Pentagonu Pete Hegseth. Dodał, że wojna w Ukrainie nie rozpoczęła się za prezydentury Donalda Trumpa, ale zakończy się podczas jego kadencji. Sekretarz wojny USA chwalił też Polskę i Niemcy za wypełnianie zobowiązania podniesienia wydatków na obronność do 5 proc. PKB .

Sekretarz wojny USA Pete Hegseth
Sekretarz wojny USA Pete HegsethDURSUN AYDEMIR / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że jeśli wojna w Ukrainie się nie zakończy, USA wraz z sojusznikami podejmą działania, by obciążyć Rosję kosztami.
  • Podkreślił chęć zakończenia wojny w Ukrainie podczas kadencji Donalda Trumpa i chwalił Polskę oraz Niemcy za zwiększenie wydatków na obronność.
  • Wezwał wszystkie kraje NATO do inwestycji w bezpieczeństwo i wspierania Ukrainy, szczególnie poprzez program zakupu amerykańskiego uzbrojenia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Jeśli ta wojna się nie zakończy, jeśli nie będzie drogi do pokoju w krótkiej perspektywie, to Stany Zjednoczone wraz ze swoimi sojusznikami podejmą niezbędne kroki, aby obciążyć Rosję kosztami jej nieustannej agresji - powiedział szef Pentagonu Pete Hegseth, który w środę w kwaterze głównej NATO wziął udział w posiedzeniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy.

- Jeśli będziemy musieli podjąć ten krok, Departament Wojny USA jest gotowy dołożyć swoją cegiełkę w sposób, w jaki tylko Stany Zjednoczone mogą to zrobić - podkreślił.

Wojna w Ukrainie. USA naciskają na Rosję. "Położymy kres"

- Pod niezłomnym przywództwem prezydenta Donalda Trumpa, a w szczególności przy wsparciu naszych europejskich sojuszników, położymy kres wojnie w Ukrainie. Wojna musi się skończyć - zaznaczył Hegseth.

- Tak jak widzieliśmy to w Strefie Gazy i na Bliskim Wschodzie, prezydent Trump wie, jak budować pokój, stwarzać możliwości w sytuacjach i scenariuszach, w których pokój wydaje się odległy - dodał szef Pentagonu.

- To nie jest wojna, która rozpoczęła się za prezydentury Trumpa, ale zakończy się za jego kadencji. Wykorzystajmy więc ten moment, zdecydowanie budujmy pokój w Ukrainie i zaprowadźmy pokój siłą - podkreślił.

Zobacz również:

Spotkanie ministrów obrony państw NATO w Brukseli
Świat

Hegseth apeluje do sojuszników z NATO ws. Ukrainy. "Oczekujemy"

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    Szef Pentagonu chwali Polskę i Niemcy. "Żadnych gapowiczów"

    Hegseth ponowił także swój apel o udział w zakupie amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy przez sojuszników z NATO.

    W ramach programu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) kraje Sojuszu finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów dla Ukrainy.

    - Wiele kolejnych zobowiązań podjętych właśnie dzisiaj w ramach inicjatywy PURL byłoby niesamowitym sygnałem dla świata - powiedział szef Pentagonu.

    - Sojusznicy często mówią, że bezpieczeństwo Ukrainy jest synonimem bezpieczeństwa europejskiego. Cóż, nadszedł więc czas, aby wszystkie kraje NATO przekuły słowa w czyny w postaci inwestycji w PURL - zaznaczył.

    - Wszystkie kraje przy tym stole! Żadnych gapowiczów - zwrócił się do ministrów obrony państw NATO.

    - Chcę pochwalić sojuszników, takich jak NiemcyPolska, za ich wysiłki w wypełnianiu zobowiązania do 5 proc. PKB rocznie, które jest inwestowane w wystawienie sił zdolnych do walki. Mógłbym wymienić wiele innych krajów, bałtyckich i nordyckich, które zrobiły to samo i jesteśmy im wdzięczni - podkreślił szef Pentagonu.

    Zwrócił się o to, by wszystkie kraje przełożyły zobowiązania na konkretne zdolności, a deklaracje - "na siłę".

    Zobacz również:

    Sekretarz generalny NATO Mark Rutte
    Świat

    Amerykańska broń dla Ukrainy. Sekretarz generalny NATO o szczegółach

    Marta Stępień
    Marta Stępień
    "Wydarzenia": Przeszła remont i zachwyca. Niezwykła sala gimnastyczna w SzczeciniePolsat News

    Najnowsze