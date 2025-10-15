Szef Pentagonu grozi Rosji, postawił warunek. "Podejmiemy niezbędne kroki"

W skrócie Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że jeśli wojna w Ukrainie się nie zakończy, USA wraz z sojusznikami podejmą działania, by obciążyć Rosję kosztami.

Podkreślił chęć zakończenia wojny w Ukrainie podczas kadencji Donalda Trumpa i chwalił Polskę oraz Niemcy za zwiększenie wydatków na obronność.

Wezwał wszystkie kraje NATO do inwestycji w bezpieczeństwo i wspierania Ukrainy, szczególnie poprzez program zakupu amerykańskiego uzbrojenia.

- Jeśli ta wojna się nie zakończy, jeśli nie będzie drogi do pokoju w krótkiej perspektywie, to Stany Zjednoczone wraz ze swoimi sojusznikami podejmą niezbędne kroki, aby obciążyć Rosję kosztami jej nieustannej agresji - powiedział szef Pentagonu Pete Hegseth, który w środę w kwaterze głównej NATO wziął udział w posiedzeniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy.

- Jeśli będziemy musieli podjąć ten krok, Departament Wojny USA jest gotowy dołożyć swoją cegiełkę w sposób, w jaki tylko Stany Zjednoczone mogą to zrobić - podkreślił.

Wojna w Ukrainie. USA naciskają na Rosję. "Położymy kres"

- Pod niezłomnym przywództwem prezydenta Donalda Trumpa, a w szczególności przy wsparciu naszych europejskich sojuszników, położymy kres wojnie w Ukrainie. Wojna musi się skończyć - zaznaczył Hegseth.

- Tak jak widzieliśmy to w Strefie Gazy i na Bliskim Wschodzie, prezydent Trump wie, jak budować pokój, stwarzać możliwości w sytuacjach i scenariuszach, w których pokój wydaje się odległy - dodał szef Pentagonu.

- To nie jest wojna, która rozpoczęła się za prezydentury Trumpa, ale zakończy się za jego kadencji. Wykorzystajmy więc ten moment, zdecydowanie budujmy pokój w Ukrainie i zaprowadźmy pokój siłą - podkreślił.

Szef Pentagonu chwali Polskę i Niemcy. "Żadnych gapowiczów"

Hegseth ponowił także swój apel o udział w zakupie amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy przez sojuszników z NATO.

W ramach programu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) kraje Sojuszu finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów dla Ukrainy.

- Wiele kolejnych zobowiązań podjętych właśnie dzisiaj w ramach inicjatywy PURL byłoby niesamowitym sygnałem dla świata - powiedział szef Pentagonu.

- Sojusznicy często mówią, że bezpieczeństwo Ukrainy jest synonimem bezpieczeństwa europejskiego. Cóż, nadszedł więc czas, aby wszystkie kraje NATO przekuły słowa w czyny w postaci inwestycji w PURL - zaznaczył.

- Wszystkie kraje przy tym stole! Żadnych gapowiczów - zwrócił się do ministrów obrony państw NATO.

- Chcę pochwalić sojuszników, takich jak Niemcy i Polska, za ich wysiłki w wypełnianiu zobowiązania do 5 proc. PKB rocznie, które jest inwestowane w wystawienie sił zdolnych do walki. Mógłbym wymienić wiele innych krajów, bałtyckich i nordyckich, które zrobiły to samo i jesteśmy im wdzięczni - podkreślił szef Pentagonu.

Zwrócił się o to, by wszystkie kraje przełożyły zobowiązania na konkretne zdolności, a deklaracje - "na siłę".

