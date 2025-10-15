W skrócie Ponad połowa sojuszników NATO włączyła się w program zakupu amerykańskiej broni i amunicji dla Ukrainy - poinformował sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

W ramach programu państwa NATO przekazały już cztery pakiety pomocy o łącznej wartości dwóch miliardów dolarów.

Rutte podkreślił również współpracę UE i NATO w kwestii ochrony Europy przed zagrożeniami dronowymi.

- Zaczęliśmy, i to nawet mocno, z sześcioma sojusznikami finansującymi pierwsze pakiety amerykańskiej broni i amunicji dla Ukrainy (PURL). A dziś usłyszeliśmy od kolejnych sojuszników o nowych wpłatach - mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

W Brukseli odbyło się spotkanie ministrów obrony krajów NATO, w który uczestniczył m.in. amerykański sekretarz Pete Hegseth.

Zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy. "Ponad połowa sojuszników NATO"

Jak podkreślił Rutte, "ponad połowa sojuszników z NATO zadeklarowała udział w programie zakupu amerykańskiej broni i amunicji dla Ukrainy (PURL), który zapewni Ukrainie ten kluczowy strumień wsparcia".

W ramach programu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów dla Ukrainy.

Do tej pory sześć państw NATO sfinansowało zakup uzbrojenia dla Ukrainy w ramach PURL: Dania, Holandia, Kanada, Niemcy, Norwegia i Szwecja.

Sfinansowano cztery pakiety pomocy na łączną sumę dwóch miliardów dolarów.

Ochrona Europy przed dronami. Sekretarz generalny NATO zabrał głos

Rutte odniósł się również do ochrony Europy przed dronami. Na konferencji prasowej po spotkaniu ministrów obrony Sojuszu został zapytany, czy UE, która pracuje nad "murem dronowym", nie będzie duplikować rozwiązań NATO. Sekretarz zapewnił, "nie ma mowy", by tak się stało.

Jego zdaniem UE i NATO ściśle ze sobą współpracują znając swoje mocne strony. Według Ruttego siłą NATO są możliwości wojskowe, a UE - rynek wewnętrzny.

- Siła NATO tkwi w możliwościach, decyzjach wojskowych, w tym, czego zasadniczo potrzeba, aby upewnić się, że jeśli chodzi o technologię antydronową mamy to, czego potrzebujemy, ucząc się od Ukraińców - powiedział sekretarz generalny.

- A UE ma swoją własną siłę, jeśli chodzi o to, co nazwałbym miękką siłą rynku wewnętrznego: łączy przemysł zbrojeniowy i dba o to, aby pieniądze się znalazły - zaznaczył.

- Cieszę się więc z tego, co oni robią, oni są zadowoleni z tego, co my robimy - dodał Rutte.

