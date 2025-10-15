W skrócie Litwa planuje przeznaczyć w 2026 roku rekordowe 5,38 proc. PKB na obronność, co ma być najwyższym wynikiem wśród krajów NATO.

Większość tych środków zostanie skierowana na zbrojenia, reszta na infrastrukturę, taką jak drogi potrzebne do celów wojskowych.

Opozycja litewska wyraża obawy co do transparentności wydatków, argumentując, że część środków może być niewłaściwie klasyfikowana jako wydatki wojskowe.

Premier Litwy Inga Ruginienė zapowiedziała w środę, że jej rząd wyda na obronność w 2026 roku 5,38 proc. PKB, co będzie rekordowym wynikiem w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Ostatnio najlepiej w tym zestawieniu wypadała Polska. W 2025 roku przeznaczymy 4,7 proc. PKB na wydatki wojskowe, a w nadchodzącym - 4,8 proc. PKB.

Przypomnijmy, 5 proc. PKB to nowy cel NATO do 2035 roku. Większa część tych środków będzie przekazywana na zbrojenia (3,5 proc.), a pozostała na infrastrukturę towarzyszącą (1,5 proc.).

Minister finansów Kristupas Vaitiekūnas przekazał po posiedzeniu rządu, że w przyszłym roku 4,8 mld euro (nieco ponad 20 mld złotych) z litewskiego budżetu będzie przeznaczone na obronność.

Dla porównania Polska wyda około 200 mld złotych, czyli 10 razy więcej. Jednak Litwa jest zdecydowanie mniejszym krajem.

- Nie powinniśmy patrzeć na obronę wyłącznie przez pryzmat zakupu broni. Jest wiele innych spraw, które są kluczowe w czasie wojny - mówiła podczas spotkania z mediami Inga Ruginienė. Dlatego część środków pójdzie na zmodernizowanie i wytyczenie nowych dróg prowadzących m.in. na poligony wojskowe.

- To naturalne, że kiedy kupujesz czołg, musisz być w stanie przemieszczać go w czasie wojny - zaznaczyła szefowa rządu.

Głos w sprawie zabrali politycy opozycji. Laurynas Kasčiūnas, lider Związku Ojczyzny - Litewskich Chrześcijańskich Demokratów, przestrzegł przed możliwymi "oszustwami" w sposobie liczenia wydatków na obronność przez ekipę rządzącą.

Chodzi o finasowanie inwestycji "podwójnego zastosowania", m.in. wspomnianych dróg.

- Zobaczymy wszystko, gdy poznamy szczegółowy budżet na system obrony narodowej. Wówczas będziemy mogli powiedzieć, czy dochodzi tu do oszustwa czy nie - wyjaśnił.

