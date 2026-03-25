W skrócie Donald Tusk skomentował decyzję Viktora Orbana o wstrzymaniu dostaw gazu dla Ukrainy, wskazując na związek z wizytą Karola Nawrockiego w Budapeszcie.

Ukraińskie MSZ zaprzeczyło doniesieniom z Budapesztu, twierdząc, że nie odnotowano wstrzymania importu gazu z Węgier.

Radosław Sikorski i Donald Tusk ocenili, że wizyta prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech zaszkodziła polskiej polityce zagranicznej.

Donald Tusk po raz kolejny uderzył we współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Nawiązując do niedawnej wizyty głowy państwa w Budapeszcie, która - jak wcześniej podkreślał - odbyła się wbrew rekomendacji rządu - premier skomentował decyzję Orbana o wstrzymaniu dostaw gazu do Ukrainy.

"Jest pierwszy efekt wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie. Premier Orban odciął Ukrainę od dostaw gazu. Putin się cieszy" - pisał na platformie X.

Tusk uderza w Orbana. W tle dostawy gazu dla Ukrainy

Wcześniej w środę węgierski premier Viktor Orban poinformował w mediach społecznościowych, że Budapeszt wstrzyma dostawy gazu na Ukrainę "do czasu wznowienia dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń".

"Będziemy chronić bezpieczeństwo energetyczne Węgier, utrzymując stabilne ceny paliw i obniżając koszty mediów dla węgierskich rodzin" - zapowiedział.

Jak przekonywał w udostępnionym na platformie Facebook nagraniu, "zamiast wypełniać ukraińskie magazyny, będziemy wypełniać węgierskie".

Kijów zaprzecza deklaracjom Orbana. Sprzeczne komunikaty ws. dostaw gazu

Ukraińskie MSZ zaprzeczyło jednak doniesieniom z Budapesztu, mówiąc, że Kijów nie odnotował wstrzymania dostaw gazu ziemnego z Węgier.

- Obecnie import ten nie został wstrzymany (...) jeśli premier Orban nadal będzie zdecydowany go wstrzymać, uważamy, że jedyną konsekwencją będzie pozbawienie węgierskiej gospodarki i Węgrów ponad miliarda dolarów, które Węgry otrzymały na przykład w zeszłym roku (za dostawy gazu - red.) - powiedział dziennikarzom rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj.

Rurociąg Przyjaźń, będący głównym szlakiem transportującym rosyjską ropę naftową przez Ukrainę na Węgry i Słowację, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ostrzału. Kijów poinformował o wstrzymaniu dostaw ropy pod koniec stycznia.

Wrze na linii Orban-Zełenski. Węgry stanowczo o ropociągu Przyjaźń

Orban wielokrotnie oskarżał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o zakłamywanie rzeczywistości i domagał się natychmiastowego wznowienia tranzytu.

W reakcji na przerwę w dostawach surowca, Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy naftowej oraz wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę.

Ponadto, na ostatnim szczycie UE w Brukseli oba państwa zablokowały wprowadzenie 20. pakietu sankcji na Rosję oraz proces uruchomienia unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

Wizyta Karola Nawrockiego na Węgrzech. Sikorski: zaszkodziła polityce zagranicznej

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Głowa państwa uczestniczyła w oficjalnych obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, a wkrótce po tym Kancelaria Prezydenta RP udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie ze spotkania Nawrockiego z Orbanem.

Wizyta prezydenta w Budapeszcie wywołała falę sprzeciwu ze strony rządzących. Przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk ocenił, że podróż ta odbyła się "wbrew rekomendacji i opiniom polskiego rządu". Stwierdził ponadto, że wspieranie premiera Orbana tuż przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech jest działaniem wbrew polskim interesom.

Wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zawtórował Tuskowi, mówiąc, że spotkanie Nawrockiego z Orbanem "zaszkodziło polskiej polityce zagranicznej".

- Ta wizyta (na Węgrzech) zaszkodziła polskiej polityce zagranicznej, bo nie jest polityką Polski ingerowanie w procesy wyborcze w innych krajach. Tym bardziej na rzecz kandydatów, którzy pomagają Putinowi, więc moje wielkie rozczarowanie, że pan prezydent zachowuje się zgodnie z logiką ideologiczną i partyjną, a nie państwową - powiedział w środę na konferencji prasowej Sikorski.

Jak dodał, "prezydent ingerujący w kampanię wyborczą to nie jest dobra praktyka".

- Nie wiemy, kto wygra, ale jeśli wygra na przykład opozycja na Węgrzech (...) to pan prezydent będzie miał pod górkę z następnym rządem Węgier - mówił wicepremier.

