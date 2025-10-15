W skrócie Niemcy rozmieszczają dwa myśliwce Eurofighter na lotnisku w Malborku, by wspierać patrole obrony wschodniej flanki NATO.

Samoloty pozostaną w Polsce od grudnia do marca przyszłego roku i będą stacjonować w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego.

Niemieccy politycy oraz służby wywiadowcze podkreślają rosnące zagrożenie ze strony Rosji oraz otwarcie mówią o możliwości nagłej konfrontacji.

Jak precyzuje Reuters, powołując się na rzecznika niemieckiego resortu obrony, chodzi o dwa myśliwce Eurofighter.

Mają one stacjonować w Polsce od grudnia do marca przyszłego roku. Na lotnisku pod Malborkiem zlokalizowana jest 22. Baza Lotnictwa Taktycznego.

Spotkanie ministerialne państw NATO. Padła deklaracja ze strony Niemiec

Minister obrony RFN Boris Pistorius przebywa w Brukseli, gdzie trwa spotkanie ministerialne państw NATO z udziałem szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha.

Niemiecki minister oświadczył także, że w najbliższych latach RFN zamierza przeznaczyć 10 mld euro na różnego rodzaju drony.

W obronę wschodniej flanki NATO Niemcy zaangażowane są m.in. przez zapewnienie obrony powietrznej Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, największego hubu pomocowego dla Ukrainy.

Niemieccy żołnierze wypełniają tu misję w ramach inicjatywy NATO dotyczącej wsparcia wojskowego dla Ukrainy.

Niemcy. "Gorąca konfrontacja" z Rosją możliwa w każdej chwili

Politycy koalicji rządowej w Niemczech, na czele z kanclerzem Friedrichem Merzem, otwarcie wyrażają zaniepokojenie działaniami Rosji, szczególnie w obliczu wykrywania nad terytorium RFN rojów dronów.

Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Martin Jaeger powiedział w poniedziałek w Bundestagu, że w każdej chwili możliwa jest "gorąca konfrontacja" z Rosją.

