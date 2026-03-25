W skrócie Ewa Zajączkowska-Hernik oświadczyła, że nie złożyła rezygnacji z Nowej Nadziei, nie zamierza rezygnować i nie została poinformowana o wykluczeniu z partii.

Wcześniej rzecznik Nowej Nadziei, Wojciech Machulski, poinformował, że jej przejście do ugrupowania Patrioci dla Europy w europarlamencie jest według statutu partii samowykluczeniem.

Lider Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, podziękował Zajączkowskiej-Hernik za współpracę i życzył jej powodzenia, a sama zainteresowana zapowiedziała dalszą współpracę w ramach Konfederacji.

Głos w sprawie zmiany partii przez Ewę Zajączkowską-Hernik zabrał rzecznik Nowej Nadziei, Wojciech Machulski. W rozmowie z Onetem przekazał, że przedstawicielka ugrupowania "z nikim nie konsultowała przejścia do innej grupy w europarlamencie".

- Tym samym, na mocy naszego statutu, dokonała samowykluczenia z partii - dodał.

Zajączkowska-Hernik wykluczona z Nowej Nadziei? "Nie zostałam poinformowana"

Portal polsatnews.pl skontaktował się z samą zainteresowaną. W odpowiedzi Zajączkowską-Hernik przekazała, że nie złożyła rezygnacji z członkostwa w partii Sławomira Mentzena.

- Nie złożyłam rezygnacji z członkostwa w Nowej Nadziei, nie zamierzam rezygnować i nie zostałam poinformowana o wykluczeniu z partii - powiedziała.

Zgodnie ze statutem Nowej Nadziei członek partii traci członkostwo wskutek "samowolnej zmiany klubu parlamentarnego lub samorządowego, jeśli został wybrany z list wyborczych partii lub zawartej przez partię koalicji".

Zajączkowska-Hernik dodała, że "najważniejsze jest to, co napisał Sławomir Mentzen - razem będziemy walczyć w ramach drużyny Konfederacji".

Mentzen zareagował na decyzję Zajączkowskiej-Hernik.

Lider Nowej Nadziei odniósł się do zmiany frakcji w Parlamencie Europejskim przez Ewę Zajączkowską-Hernik. Sławomir Mentzen na platformie X podziękował europosłance za "ponad dwa lata współpracy i kilka wspólnych kampanii wyborczych".

"Życzę Ci powodzenia u naszych przyjaciół Narodowców. Dalej działamy razem w Konfederacji dla dobra Polski" - napisał.

Ewa Zajączkowska-Hernik informację o zmianie frakcji w PE przekazała w środę. Polityk opuściła szeregi dotychczasowej Europy Suwerennych Narodów i zasiliła grupę Patrioci dla Europy.

"W ramach grupy Patrioci dla Europy będę miała przyjemność wzmocnić polską delegację europosłów Konfederacji, Annę Bryłkę i Tomasza Buczka oraz współpracować z imponującym zestawem bardzo ważnych europejskich ugrupowań" - napisała na Facebooku.

Ewa Zajączkowska-Hernik zmienia frakcję w PE.

W skład formacji Patrioci dla Europy wchodzą politycy węgierskiego Fideszu Viktora Orbana, francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen i Jordana Bardelli, czeskiego ANO, hiszpańskiego VOX, austriackiego FPO, włoskiej Ligii, holenderskiej PVV, czy portugalskiej Chegy.

"Dla mnie to bardzo ważna decyzja i ogromny krok naprzód. Pozostaję w Konfederacji, z którą pragnę zmienić Polskę na lepsze i w ramach której wystartuję do Sejmu RP w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. A teraz dalej będę dalej walczyć o polskie sprawy w europarlamencie, już w grupie Patriotów, która jest trzecią siłą w Parlamencie Europejskim" - napisała.

Polityk podkreśliła, że przed nią kolejne "ogromne wyzwania". Na końcu wpisu zwróciła się do swoich wyborców, którym zdradziła, że "szykuje kolejną niespodziankę, która pomoże nam jednoczyć się i osiągać wspólne cele". Szczegóły mają zostać przedstawione "niebawem".

"Jeśli zechcecie podążać ze mną tą drogą w kierunku normalności i suwerenności, będę przeszczęśliwa i obiecuję, że nie zawiodę. Wspólnie walczmy o lepszą Polskę, bo Ojczyzna to nasze wspólne dobro, musimy jej bronić zawsze i wszędzie" - zakończyła Zajączkowska-Hernik.

