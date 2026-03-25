Wojna w Ukrainie
Trump z propozycją dla Ukrainy. Zełenski ujawnia szczegóły

Marcin Czekaj

Aktualizacja

Stany Zjednoczone zaproponowały sfinalizowanie gwarancji bezpieczeństwa, jeśli Ukraina wycofa się z Donbasu - poinformował Wołodymyr Zełenski, cytowany przez agencję Reutera. Jego zdaniem oddanie regionu niosłoby za sobą "wysokie ryzyko" zarówno dla kraju, jak i całej Europy. Jednocześnie Zełenski poinformował, że USA "wciąż dostarczają broń Ukrainie, mimo wojny z Iranem".

Wojna w Ukrainie. Stany Zjednoczony wystosowały propozycję ws. Donbasu (na zdjęciu" Wołodymyr Zełenski, Donald Trump)GENYA SAVILOV | SAUL LOEBAFP

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski poinformował, że Stany Zjednoczone zaproponowały Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w zamian za wycofanie się z Donbasu, co jego zdaniem stanowi "wysokie ryzyko" dla kraju i całej Europy.
  • Zełenski podziękował administracji Donalda Trumpa za utrzymanie dostaw systemów Patriot oraz poinformował, że USA nadal przekazują Ukrainie broń, mimo wojny z Iranem.
  • Zełenski stwierdził, że Rosja przekazuje Iranowi informacje wywiadowcze i określił ostatnie propozycje Kremla wobec USA jako "szantaż".
Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera stwierdził, że w obliczu trwającego na Bliskim Wschodzie konfliktu Stany Zjednoczone wywierają na Ukrainie presję, która ma na celu jak najszybsze zakończenie wojny.

- Bliski Wschód ma z pewnością wpływ na prezydenta Trumpa i - moim zdaniem - na jego kolejne kroki. Prezydent Trump niestety nadal kontynuuje strategię wywierania większej presji na stronę ukraińską - przyznał.

Wojna w Ukrainie. USA z propozycją dla Kijowa, chodzi o Donbas

Ukraiński prezydent ujawnił, że Amerykanie wystosowali w kierunku Ukrainy konkretną propozycję dotyczącą sfinalizowania gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

- USA są gotowe sfinalizować te gwarancje na wysokim szczeblu, gdy tylko Ukraina będzie gotowa wycofać się z Donbasu - podkreślił.

Zełenski ostrzegł jednak, że taka decyzja zagroziłaby bezpieczeństwu zarówno Ukrainy, jak i całej Europy. To ze względu na fakt, że Rosja uzyskałaby "silne pozycje obronne", które znajdują się w regionie.

W tym kontekście prezydent Ukrainy zwrócił uwagę na fakt, że Kreml, który konsekwentnie domaga się przejęcia terytorium w Donbasie, liczy, że przez trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie Waszyngton straci zainteresowanie rozmowami pokojowymi w sprawie Kijowa i się z nich wycofa.

Analitycy wojskowi twierdzą, że - z powodu nieznacznych postępów na linii frontu - pełne podbicie regionu obejmującego tzw. pas miast twierdz, które zostały silnie ufortyfikowanie przez ukraińską armię, może zająć kilka lat i pochłonąć "znaczną ilość sił zbrojnych".

USA w dalszym ciągu dostarczają Ukrainie broń. Zełenski podziękował Trumpowi

W wywiadzie dla agencji Reutera prezydent Ukrainy odniósł się też do konfliktu na Bliskim Wschodzie. W jego kontekście ujawnił, że - mimo trwających obecnie działań - Stany Zjednoczone w dalszym ciągu dostarczają Ukrainie broń.

Zełenski podziękował przy tym administracji Donalda Trumpa za utrzymanie dostaw systemów obrony przeciwrakietowej Patriot.

- Nie mieliśmy żadnych przeszkód w dostawach. Jestem bardzo wdzięczny prezydentowi Trumpowi i jego zespołowi - mówił, po czym odparł: "Ale ta dostawa pocisków Patriot nie jest tak duża, jak potrzebujemy".

Ukraiński prezydent dodał, że Ukraina czyni postępy w produkcji własnych pocisków rakietowych dalekiego zasięgu i dronów, co pozwala jej na przeprowadzanie ataków głęboko na terytorium Rosji.

Bliski Wschód. Zełenski: Rosja nadal przekazuje Iranowi informacje

Dodajmy, że w rozmowie z Reutersem Zełenski podkreślił ponadto, że Rosja nadal przekazuje Iranowi informacje wywiadowcze. Stwierdził przy tym, że ostatnie propozycje Kremla skierowane do USA stanowiły "szantaż".

- Mam raporty z naszych służb wywiadowczych, z których wynika, że Rosja tak robi i mówi: "Nie przekażę Iranowi informacji wywiadowczych, jeśli Ameryka przestanie przekazywać je Ukrainie". Czy to nie szantaż? Zdecydowanie - powiedział w rozmowie z Reutersem.

Polityk zapewnił, że Ukraina pomaga kilku krajom Zatoki Perskiej - w tym Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym Emiratom Arabskim i Katarowi - w przeciwdziałaniu irańskim atakom dronów na ich terytorium.

W tym kontekście Zełenski powiedział, że ma nadzieję, iż Kijowowi uda się zawrzeć długoterminowe umowy z niektórymi wspomnianymi państwami. W jego ocenie, pozwoliłoby to na pozyskanie środków na produkcję ukraińskich przechwytywaczy dronów lub na otrzymanie potrzebnych pocisków przeciwlotniczych.

Źródło: Reuters

