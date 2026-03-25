Meta i Google usłyszały wyrok. Przełomowa decyzja sądu

Proces wytoczony przeciwko firmom Meta i Google to najgłośniejsza tego typu sprawa w ostatnich latach, której finał może wpłynąć na tysiące podobnych wniosków przeciwko firmom technologicznym kierowanych przez rodziców nastolatków uzależnionych od mediów społecznościowych.

Łącznie Meta i Google mają zostały zobowiązane do zapłaty odszkodowania w rekordowej kwocie 3 milionów dolarów. Firma zarządzana przez Marka Zuckerberga ponosi winę za 70 proc. wyrządzonych szkód, a należące do Alphabetu Google - 30 proc.

Jak donosi agencja Reutera, Meta została uznana przez ławę przysięgłych za odpowiedzialną za brak ostrzeżenia o niebezpieczeństwach związanych z korzystaniem z Instagrama. Ponadto, firma odpowiada za liczne zaniedbania związane z mediami społecznościowymi.

Google zostało uznane za winne braku ostrzeżenia o niebezpieczeństwach związanych z platformą YouTube.

"Z całym szacunkiem nie zgadzamy się z werdyktem i rozważamy nasze możliwości prawne" - komentował wyrok rzecznik prasowy firmy Meta.

Google do tej pory nie udzieliło w tej sprawie komentarza.

Pozew, w którym Meta, YouTube, Snap i TikTok zostały oskarżone o uzależnianie nastolatków od mediów społecznościowych złożyła 20-letnia Kalifornijka o imieniu Kaley. Kobieta przekonywała, że korzystanie z wymienionych platform w dzieciństwie doprowadziło u niej do lęków, dysmorfii i myśli samobójczych.

Snap i TikTok zawarły z 20-latką ugodę jeszcze przed rozpoczęciem procesu.

