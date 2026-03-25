W skrócie Antonio Guterres ostrzegł, że konflikt na Bliskim Wschodzie "wymknął się spod kontroli" i narasta ludzki oraz gospodarczy koszt walk.

Sekretarz generalny ONZ zwrócił uwagę na ryzyko, że Liban może stać się "kolejną Gazą" i apelował o zakończenie walk między Izraelem a Hezbollahem.

Guterres wyraził zaniepokojenie szerszą wojną regionalną po niedawnych amerykańsko-izraelskich atakach na Iran.

- Konflikt przekroczył granice, które nawet przywódcy uważali za możliwe do wyobrażenia - powiedział w środę Antonio Guterres dziennikarzom.

- Świat stoi w obliczu wojny na większą skalę, narastającej fali ludzkiego cierpienia i głębszego globalnego wstrząsu gospodarczego. To zaszło za daleko - dodał sekretarz generalny ONZ.

Liban "kolejną Gazą"? Sekretarz generalny ONZ ostrzega

Guterres powiedział też, że walki między Izraelem a Hezbollahem nie mogą skazać Libanu na taki sam los, jak Gazę, terytorium palestyńskie zdziesiątkowane przez lata konfliktu.

- Model Gazy nie może być powielany w Libanie - podkreśił urzędnik.

- W całym regionie, a nawet daleko poza nim, ludność cywilna doznaje poważnych krzywd i żyje w głębokim poczuciu zagrożenia. Niektóre z tych konsekwencji widziałem na własne oczy podczas mojej niedawnej wizyty w Libanie - powiedział sekretarz generalny ONZ.

- Również tam wojna musi się zakończyć. Hezbollah musi zaprzestać ataków na Izrael. Izrael musi również zaprzestać operacji wojskowych i ataków w Libanie, które najmocniej uderzają w ludność cywilną - dodał.

Na początku marca izraelski minister finansów Bezalel Smotrich zagroził południowym przedmieściom Bejrutu - bastionowi wspieranego przez Iran Hezbollahu - dewastacją, jaką Izrael zadał Gazie w wojnie z Hamasem.

Głośny apel z ONZ. "Konflikt przekroczył granice"

Poza Libanem, Guterres wyraził zaniepokojenie szerszą wojną regionalną wywołaną przez amerykańsko-izraelskie ataki na Iran pod koniec lutego, w których zginął najwyższy przywódca kraju Ali Chamenei.

Źródło: Reuters, AFP

