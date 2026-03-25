Bliski Wschód
Bliski Wschód

Dramatyczna sytuacja na Bliskim Wschodzie. "To może być kolejna Gaza"

Mateusz Balcerek

Mateusz Balcerek

Wojna na Bliskim Wschodzie "wymknęła się spod kontroli" - powiedział w środę sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Ostrzegł, że im dłużej będą trwały walki, tym większe będą straty ludzkie i gospodarcze. Szczególną uwagę zwrócił na sytuację w Libanie. Guterres wskazał, że ten rejon może stać się "kolejną Gazą".

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzega przed konsekwencjami wojny na Bliskim Wschodzie
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzega przed konsekwencjami wojny na Bliskim Wschodzie

W skrócie

  • Antonio Guterres ostrzegł, że konflikt na Bliskim Wschodzie "wymknął się spod kontroli" i narasta ludzki oraz gospodarczy koszt walk.
  • Sekretarz generalny ONZ zwrócił uwagę na ryzyko, że Liban może stać się "kolejną Gazą" i apelował o zakończenie walk między Izraelem a Hezbollahem.
  • Guterres wyraził zaniepokojenie szerszą wojną regionalną po niedawnych amerykańsko-izraelskich atakach na Iran.
- Konflikt przekroczył granice, które nawet przywódcy uważali za możliwe do wyobrażenia - powiedział w środę Antonio Guterres dziennikarzom.

- Świat stoi w obliczu wojny na większą skalę, narastającej fali ludzkiego cierpienia i głębszego globalnego wstrząsu gospodarczego. To zaszło za daleko - dodał sekretarz generalny ONZ.

Liban "kolejną Gazą"? Sekretarz generalny ONZ ostrzega

Guterres powiedział też, że walki między Izraelem a Hezbollahem nie mogą skazać Libanu na taki sam los, jak Gazę, terytorium palestyńskie zdziesiątkowane przez lata konfliktu.

- Model Gazy nie może być powielany w Libanie - podkreśił urzędnik.

- W całym regionie, a nawet daleko poza nim, ludność cywilna doznaje poważnych krzywd i żyje w głębokim poczuciu zagrożenia. Niektóre z tych konsekwencji widziałem na własne oczy podczas mojej niedawnej wizyty w Libanie - powiedział sekretarz generalny ONZ.

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

- Również tam wojna musi się zakończyć. Hezbollah musi zaprzestać ataków na Izrael. Izrael musi również zaprzestać operacji wojskowych i ataków w Libanie, które najmocniej uderzają w ludność cywilną - dodał.

Na początku marca izraelski minister finansów Bezalel Smotrich zagroził południowym przedmieściom Bejrutu - bastionowi wspieranego przez Iran Hezbollahu - dewastacją, jaką Izrael zadał Gazie w wojnie z Hamasem.

Głośny apel z ONZ. "Konflikt przekroczył granice"

Poza Libanem, Guterres wyraził zaniepokojenie szerszą wojną regionalną wywołaną przez amerykańsko-izraelskie ataki na Iran pod koniec lutego, w których zginął najwyższy przywódca kraju Ali Chamenei.

- Świat stoi w obliczu wojny - podsumował swoją wypowiedź.

Źródło: Reuters, AFP

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz
