Dramatyczna sytuacja na Bliskim Wschodzie. "To może być kolejna Gaza"
Wojna na Bliskim Wschodzie "wymknęła się spod kontroli" - powiedział w środę sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Ostrzegł, że im dłużej będą trwały walki, tym większe będą straty ludzkie i gospodarcze. Szczególną uwagę zwrócił na sytuację w Libanie. Guterres wskazał, że ten rejon może stać się "kolejną Gazą".
W skrócie
- Antonio Guterres ostrzegł, że konflikt na Bliskim Wschodzie "wymknął się spod kontroli" i narasta ludzki oraz gospodarczy koszt walk.
- Sekretarz generalny ONZ zwrócił uwagę na ryzyko, że Liban może stać się "kolejną Gazą" i apelował o zakończenie walk między Izraelem a Hezbollahem.
- Guterres wyraził zaniepokojenie szerszą wojną regionalną po niedawnych amerykańsko-izraelskich atakach na Iran.
- Konflikt przekroczył granice, które nawet przywódcy uważali za możliwe do wyobrażenia - powiedział w środę Antonio Guterres dziennikarzom.
- Świat stoi w obliczu wojny na większą skalę, narastającej fali ludzkiego cierpienia i głębszego globalnego wstrząsu gospodarczego. To zaszło za daleko - dodał sekretarz generalny ONZ.
Liban "kolejną Gazą"? Sekretarz generalny ONZ ostrzega
Guterres powiedział też, że walki między Izraelem a Hezbollahem nie mogą skazać Libanu na taki sam los, jak Gazę, terytorium palestyńskie zdziesiątkowane przez lata konfliktu.
- W całym regionie, a nawet daleko poza nim, ludność cywilna doznaje poważnych krzywd i żyje w głębokim poczuciu zagrożenia. Niektóre z tych konsekwencji widziałem na własne oczy podczas mojej niedawnej wizyty w Libanie - powiedział sekretarz generalny ONZ.
- Również tam wojna musi się zakończyć. Hezbollah musi zaprzestać ataków na Izrael. Izrael musi również zaprzestać operacji wojskowych i ataków w Libanie, które najmocniej uderzają w ludność cywilną - dodał.
Na początku marca izraelski minister finansów Bezalel Smotrich zagroził południowym przedmieściom Bejrutu - bastionowi wspieranego przez Iran Hezbollahu - dewastacją, jaką Izrael zadał Gazie w wojnie z Hamasem.
Głośny apel z ONZ. "Konflikt przekroczył granice"
Poza Libanem, Guterres wyraził zaniepokojenie szerszą wojną regionalną wywołaną przez amerykańsko-izraelskie ataki na Iran pod koniec lutego, w których zginął najwyższy przywódca kraju Ali Chamenei.
- Konflikt przekroczył granice, które nawet przywódcy uważali za możliwe do wyobrażenia - powiedział. - Świat stoi w obliczu wojny - podsumował swoją wypowiedź.
Źródło: Reuters, AFP